Come eseguire il backup di iPhone senza iTunes e iCloud con Tenorshare iCareFone

La mancanza di spazio su iCloud spesso costringe gli utenti ad effettuare il backup dei propri iPhone direttamente su PC, ma spesso iTunes risulta complesso da utilizzare (soprattutto quando si utilizza la versione Windows). Per fortuna esistono applicazione come Tenorshare iCareFone che si occupano di eseguire un backup completo di tutti i dati presenti sullo smartphone immagazzinandoli in modo sicuro e rendendoli sempre disponibili per un eventuale ripristino.

Tenorshare iCareFone: l’app perfetta per il backup e ripristino di iPhone

Crediti: Tenorshare iCareFone

Tenorshare iCareFone è un’applicazione in grado di gestire facilmente tutti i dispositivi iOS (iPhone e iPad) consentendo la creazione e l’esportazione dei backup con un singolo click. Questo software infatti è in grado di esportare le foto, contatti, audio e video su PC/Mac, creare backup intelligenti, trasferire file multimediali senza limitazioni, ripristinare i dati di backup, installare applicazioni rimosse dall’App Store ed eseguire un test diagnostico del proprio iPhone.

L’app è perfettamente compatibile sia con Windows (11/10/8.1/8/7) che con macOS (Ventura 13 e superiori) ed offre il supporto per iOS 17 su tutti gli iPhone e iPad, inclusi anche i nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.

Come effettuare il backup di iPhone senza iTunes o iCloud

Crediti: Tenorshare iCareFone

Tenorshare iCareFone è dotato di una funzione di “Backup e ripristino” estremamente semplice da utilizzate, progettata per aiutare tutti gli utenti dei dispositivi Apple ad eseguire il salvataggio dei propri dati nel minor tempo possibile. Tutti i file del backup creato tramite l’applicazione sono liberamente leggibili ed accessibili sul PC, in modo da consentire sempre agli utenti di avere accesso ai propri documenti sia sullo smartphone che sul PC.

Scaricate ed installate Tenorshare iCareFone Download per Windows

Download per Mac Collegate il dispositivo iOS al PC ed aprite l’app Se viene richiesto “Autorizza questo computer”, sbloccate lo smartphone e concedete l’autorizzazione Selezionate la scheda Backup e Ripristino Scegliete i file di cui volete creare il backup Potete scegliere tra Contatti, Messaggi, Note, Calendari, Promemoria, Messaggi vocali, Preferiti, Fotografie, Musica, Video e Memo Vocali. Da questa schermata è possibile anche scegliere in quale percorso salvare i file. Cliccate sul tasto “Backup” per avviare la copia dei file Completate il Backup Da questa schermata potrete vedere tutti i file che sono stati salvati nel backup. Potrebbero volerci diversi minuti per completare con successo l’intero backup.

Come ripristinare il backup di iPhone senza iTunes o iCloud

Se doveste inavvertitamente perdere i dati immagazzinati sul vostro iPhone, oppure cambiando modello vorreste ripristinare i precedenti backup sul nuovo smartphone, Tenorshare iCareFone mette a disposizione una procedura estremamente semplice per il ripristino dei dati.

Aprite l’app Tenorshare iCareFone e collegate il dispositivo al PC Selezionate la schermata “Backup e Ripristino”, quindi scegliete l’opzione “Ripristino” Scegliete il backup da ripristinare dalla lista dei backup

Visualizzate l’anteprima dei file da ripristinare e quindi scegliete quali ripristinare

Cliccate sul tasto “Ripristina nel dispositivo” per iniziare la procedura di ripristino Attendete che l’applicazione completi il ripristino



In questo modo avrete ripristinato in pochi minuti tutti i file precedentemente salvati sul vostro PC.

Tenorshare iCareFone: prezzo e conclusioni

Crediti: Tenorshare iCareFone

Tenorshare iCareFone è uno strumento davvero potente per tutti i dispositivi iOS di Apple, in grado di aiutare qualsiasi utente ad effettuare senza problemi il backup dei dati dal proprio smartphone. Le tante funzionalità che mette a disposizione questa applicazione la rendono una delle migliori per tutti i possessori di iPhone ed iPad e grazie ai più recenti aggiornamenti sono supportati anche iOS 17 e gli ultimi iPhone arrivati sul mercato negli scorsi mesi.

Per questa applicazione, Tenorshare propone una prova gratuita e successivamente una licenza in abbonamento sia per la versione Windows che Mac, ma chi non vuole pagare un costo mensile potrà anche approfittare dello sconto sulla licenza a vita che permetterà di utilizzare tutti i futuri aggiornamenti senza mai dover pagare l’abbonamento. I prezzi sono suddivisi nell’ordine che trovate qui sotto.

Licenza mensile : per Windows 29.99€ , per macOS 35.99€

: per Windows , per macOS Licenza annuale : per Windows 49.99€ , per macOS 55.99€

: per Windows , per macOS Licenza a vita: per Windows 59.99€, per macOS 69.99€

Contenuto realizzato in collaborazione con Tenorshare.

