L’AI di Firefly arriva in Adobe Express e lancia la sfida a Canva: adesso anche in mobile

Aggiornamento 07/03: Adobe ha lanciato la nuova app Express che finalmente include anche l’intelligenza artificiale di Firefly. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

L’intelligenza artificiale generativa ha rivoluzionato il modo in cui vengono creati contenuti multimediali, in particolar modo le immagini e le grafiche che finiscono sui social network. Adobe Firefly, in particolar modo, con il suo arrivo nelle app di fotoricotto e creazione come Photoshop ed Illustrator ha cambiato le regole del gioco, ed è pronta a rifarlo anche con l’applicazione web Adobe Express lanciando la sfida al competitor numero uno del settore: Canva.

L’intelligenza artificiale generativa Firefly crea immagini personalizzate anche in Adobe Express

Crediti: Adobe

La nuova versione di Adobe Express abbandona oggi la fase beta, integrando finalmente l’intelligenza artificiale Firefly che rende la creazione di nuovi contenuti multimediali estremamente più semplice. L’applicazione mette a disposizione dei template in modo che gli utenti possano creare in modo estremamente rapido nuovi contenuti destinati ai social, come grafiche e poster, fornendo anche degli utili strumenti di editing video e modifica dei PDF.

Gli utenti possono accedere alla nuova versione di Adobe Express fin da subito, sia con il piano gratuito che con l’abbonamento da 9.99€ al mese (incluso in quasi tutti i piani Creative Cloud). Le novità dovrebbero arrivare nell’app mobile del servizio molto presto, mentre adesso è possibile sfruttare la nuova versione solo tramite web desktop.

L’intelligenza artificiale integrata in Adobe Express permette di eseguire azioni che richiedono diverso tempo in modo estremamente veloce, come per esempio la rimozione dello sfondo nelle immagini, l’animazione di un personaggio, la conversione delle GIF e la modifica e l’esportazione dei documenti. Potete provare fin da subito le novità di Adobe Express collegandovi al sito ufficiale.

Aggiornamento 07/03: Adobe Firefly arriva anche in Express Mobile

Crediti: Adobe

Adobe ha rilasciato una nuova app per Express, la sua piattaforma di progettazione mobile basata su cloud, che offre ai dispositivi iOS e Android le stesse funzionalità di creatività, modifica e intelligenza artificiale generativa basata su Firefly apprezzate dagli utenti desktop.

Disponibile per una prova gratuita oggi in versione beta, la nuova app Adobe Express consente agli utenti di produrre facilmente risorse creative come post sui social media, poster e banner di siti Web, con i membri di Creative Cloud in grado di accedere e modificare file Photoshop e Illustrator direttamente all’interno dell’app mobile.

