Apple cambia idea: iPhone 17 Plus sarà più piccolo di prima

Nel 2014, Apple lanciò il suo primo modello “XL”, iPhone 6 Plus, salvo poi smettere di farlo dal 2018 al 2021 per poi riproporlo nel 2022 a partire da iPhone 14 Plus. Da allora, il catalogo di melafonini è composto da quattro modelli: due base e due Pro, e ambedue le coppie hanno il loro modello maggiorato, Plus e Pro Max. Il piano non dovrebbe cambiare nel 2025, seppur si dica che iPhone 17 Plus riceverà un diverso trattamento rispetto al passato.

iPhone 17 Plus: secondo gli analisti, lo schermo sarà più piccolo del solito

Crediti: Ice Universe

Il noto analista del settore schermi, Ross Young, ha riportato sul suo profilo X che iPhone 17 Plus avrebbe un display più piccolo rispetto a quanto visto finora. Sia che si parli di iPhone 14 e 14 Plus che degli ultimi iPhone 15 e 15 Plus, le diagonali adottate ammontano a 6,1″ e 6,7″, dimensioni che dovrebbero rimanere immutate anche con iPhone 16 e 16 Plus al contrario di quelli Pro e Pro Max, che dovrebbero aumentare a 6,3″ e 6,9″.

Le affermazioni di Ross Young peccano dei numeri, perciò non conosciamo l’esatta diagonale di iPhone 17 Plus: un’indiscrezione che va contro a quanto trapelato in precedenza, secondo cui iPhone 17 e 17 Plus avrebbero dimensioni maggiorate. Una novità che invece dovrebbe far piacere a tutti riguarderebbe una nuova tecnologia dello schermo.

