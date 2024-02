Xiaomi CIVI 4 con fotocamere Leica: in arrivo il Camera Phone “economico”?

Il 25 febbraio si terrà l’evento Xiaomi dedicato al MWC 2024, con il lancio della serie Xiaomi 14 (pare che avremo anche il tanto chiacchierato modello Ultra). Nonostante l’hype un altro dispositivo è stato in grado di attirare l’attenzione: al momento non c’è nulla di certo, ma le novità in merito a Xiaomi CIVI 4 (dovrebbe essere il nostro Xiaomi 14 Lite) sono particolarmente invitanti.

Xiaomi CIVI 4 / Xiaomi 14 Lite potrebbe essere il Camera Phone che stavamo aspettando

La serie CIVI è sempre stata incentrata sul comparto fotografico, o meglio sulla parte selfie. L’ultimo CIVI 3/13 Lite, ad esempio, offre una dual camera anteriore da 32 + 8 MP ed un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro. A quanto pare la compagnia cinese ha in mente di far fare alla gamma il salto di qualità. Xiaomi CIVI 4 dovrebbe avere dalla sua una fotocamera principale Light Hunter da 50 MP (non viene specificato il sensore preciso) accompagnato da un teleobiettivo da 50 mm; il tutto sarebbe co-ingegnerizzato con Leica. Il cuore dello smartphone sarebbe lo Snapdragon 7+ Gen 3, SoC mid-range ancora inedito ma che sembra promettere prestazioni stellari. Insomma, il prossimo modello della gamma CIVI potrebbe riservare grandi sorprese, visto che parliamo di un dispositivo di fascia medio-alta.

• Snapdragon 7+ Gen 3

• 50MP Ligh Hunter camera

• 50mm Portrait telephoto lens

La serie Xiaomi 13T è stata lanciata in Italia a partire da 699,9€ mentre la gamma 13 base parte da 1.099€. Invece Xiaomi 13 Lite è arrivato nel nostro paese a 499€. Se Xiaomi CIVI 4, o meglio Xiaomi 14 Lite, debutterà alle nostre latitudini ad una cifra simile allora potremmo avere tra le mani il Camera Phone che stavamo aspettando: un dispositivo performante, con fotocamere Leica ed un prezzo invitante. In merito all’uscita, secondo le ultime indiscrezioni CIVI 4 dovrebbe debuttare in patria nel mese di maggio. Anche volendo prendere per buono il rebrand come Xiaomi 14 Lite al momento non ci sono dettagli sull’uscita da noi: per questo è bene prendere tutto con cautela ed attendere notizie ufficiali da parte della casa di Lei Jun.

