Odiate i messaggi vocali? WhatsApp sta lavorando ad una soluzione

Il mondo della messaggistica istantanea si divide in due grandi categorie: chi odia i messaggi vocali e chi ne fa un utilizzo chiaramente spropositato. Per mettere però d’accordo tutti, WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità dell’applicazione che permetterà di trascrivere automaticamente i messaggi vocali ricevuti, senza doverli necessariamente ascoltare.

La trascrizione dei messaggi vocali arriva nella beta Android di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.7.8 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea una nuova funzionalità che permette la trascrizione automatica dei messaggi vocali ricevuti. Per abilitare la funzione, tuttavia, è richiesto un download aggiuntivo di circa 150 MB, utile per assicurare che anche le trascrizioni siano criptate end-to-end.

La funzione era già apparsa nella beta 23.9.0.70 di WhatsApp per iOS quasi un anno fa, ma da allora lo sviluppo della trascrizione sembra essersi fermato senza poi arrivare effettivamente nella versione stabile. Al momento è impossibile fare previsioni su quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi ancora diverse settimane di test in beta.

