Samsung teme Apple: accelerano i lavori per il visore XR

Nonostante Apple Vision Pro sia tutto fuorché perfetto, Samsung non sembra intenzionata a perdere il treno del visore XR, e per farlo starebbe intensificando i suoi lavori. Anche perché si rumoreggia che la presentazione del suo primo visore in realtà mista sarebbe dovuta avvenire mesi addietro, ma così non è stato. Il motivo si legherebbe proprio alla storica rivale di Cupertino, che ha attirato su di sé talmente tante attenzioni da aver convinto le altre aziende ad attendere per non rischiare di venire eclissate dal clamore di Apple.

Samsung starebbe espandendo il suo team per la realizzazione del visore XR

Crediti: Samsung

Arriva dalla Corea del Sud un nuovo report secondo cui Samsung avrebbe creato un apposito Immersive Team, dedicato allo sviluppo di quello che sarà il suo primo visore XR e parte della divisione Samsung MX (Mobile Experience), quella che si dedica principalmente agli smartphone.

Si vocifera che inizialmente questo team fosse composto da poche persone, numero che più recentemente sarebbe aumentato a 100 dipendenti dediti esclusivamente a questo segmento tech, alcuni dei quali sarebbero personalità di spicco precedentemente coinvolte in altri dipartimenti di Samsung Electronics, come sviluppo tecnologico, marketing e pianificazione.

Alla luce delle oltre 200.000 unità vendute da Apple Vision Pro, Samsung temerebbe di rimanere troppo indietro sul mercato; per questo, il lancio del visore XR di Samsung è previsto in tempi tutto sommato brevi, come trapelato in precedenza. Ma in gioco ci sarebbe anche Huawei, con un 2024 particolarmente scoppiettante e che potrebbe portare sugli scaffali pure il suo primo visore XR.

