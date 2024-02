Powkiddy RGB30 è la retro console portatile che unisce Game Boy Color e GBA, a soli 70€

Cerchi una retro console ergonomica, comoda da utilizzare e perfetta da portare in giro? Powkiddy RGB30 è la soluzione perfetta per i nostalgici che non disdegnano un tocco moderno: la mini console unisce lo schermo del Game Boy Color (come formato) con la praticità e l’ergonomia del Game Boy Advance. Il risultato è un form factor diverso dal solito, dimensioni super compatte e massima comodità. Il prezzo scende a soli 70€ grazie al codice sconto di Geekbuying, con tanto di spedizione gratis.

Codice sconto Powkiddy RGB30: la retro console portatile ergonomica ed economica

Crediti: Powkiddy

Come visto anche poco sopra, Powkiddy RGB30 presenta un formato diverso dal quello di molte alte retro console: il display non è in 16:9 ma si presenta con una forma quadrata, mentre il corpo offre un’impugnatura in stile GBA. Lo schermo è un’unità IPS da 4″ HD (720 x 720 pixel) mentre il cuore del dispositivo è un chip ARM quad-core da 1,8 GHz accompagnato da 1 GB di RAM e una schedina da 16 GB dedicata al sistema operativo Linux personalizzato. La console è in grado di emulare molteplici piattaforme, tra cui PSX, GBA, NDS, NES, NEOGEO, MAME e tante altre. La ricarica della batteria da 4.100 mAh avviene tramite Type-C mentre in termini di autonomia si parla di circa 8 ore.

Crediti: Powkiddy Crediti: Powkiddy

La retro console Powkiddy RGB30 scende a soli 70€ con il nuovo codice sconto dello store Geekbuying (c'è anche la spedizione gratuita). Si tratta di un gadget da non sottovalutare per gli amanti del retro gaming in mobilità, in particolar modo per chi cerca la massima comodità (in dimensioni contenute).

