Xbox Remote Play aggiunge i controlli touch su Android: adesso in rollout

Aggiornamento 15/02: con l’aggiornamento di febbraio 2024 di Xbox è finalmente possibile utilizzare i controlli touch screen con il remote play. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

In questi giorni Microsoft ha aggiornato l’app mobile di Xbox per introdurre una importante funzione che farà sicuramente felici tutti quegli utenti che sfruttano molto il Remote Play ma che non amano aver sempre con se un controller per giocare. Con il nuovo aggiornamento, infatti, su Android ed iOS è possibile giocare ai titoli Xbox in streaming utilizzando un’interfaccia touch universale, senza più la necessità di utilizzare un controller collegato via cavo o wireless.

Addio controller, alla Xbox si gioca anche con il touch su Android e iOS

Crediti: Xbox

Grazie al nuovo aggiornamento dell’app Xbox per dispositivi mobile, gli utenti Android ed iOS potranno utilizzare i comandi touch per navigare tra i menu della console di Microsoft, avviare giochi ed ovviamente giocare ai loro titoli preferiti senza mai dover collegare un controller. Gli utenti del sistema operativo di Google, inoltre, potranno sfruttare questa novità anche per giocare nel cloud i titoli del Game Pass, mentre i possessori di iPhone e iPad dovranno probabilmente attendere il mese di marzo per poter fare lo stesso.

In passato, Microsoft aveva aggiunto dei controlli touch realizzati ad-hoc per alcuni titoli come Hades, Minecrafdt Dungeons e Yakuza: Like a Dragon, ma grazie a questa nuova interfaccia universale gli utenti potranno sfruttare tutti i tasti del controller Xbox anche senza averne uno collegato, semplicemente facendo tap sullo schermo.

Questa nuova funzionalità è disponibile grazie all’aggiornamento di febbraio 2024 di Xbox: per usufruire dei controlli touch infatti è necessario anche che la console a cui è collegata l’app mobile sia aggiornata all’ultimo firmware disponibile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le