Nova Launcher aggiunge Gemini: come sostituirlo a Google Assistant

Prima si chiava Google Bard, adesso si chiama Google Gemini, e rappresenta la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale di Big G, adesso disponibile anche all’interno di Nova Launcher. Come al solito, il celebre launcher alternativo si dimostra al passo coi tempi con le ultime evoluzioni tecnologiche, integrando appena possibile le funzionalità più recenti. Vediamo quindi in maniera molto rapida come usarlo per sostituire il classico Google Assistant con la sua nuova declinazione AI ovvero Google Gemini.

Adesso è possibile usare Gemini anche con Nova Launcher: come attivarlo

Il primo passo è ovviamente installare Nova Launcher, ma la versione standard non basta: per il momento, l’unico modo per avere accesso a Gemini è far parte del beta testing, a cui potete unirvi tramite la pagina dedicata.A questo punto, una volta installata l’app, i passi da seguire sono molto rapidi:

Tenete premuto sulla barra di ricerca Google in basso Clicca su “Impostazioni widget“ Clicca sull’icona dell’ingranaggio sulla riga “Assistant“ Seleziona l’opzione “Gemini“

Così facendo, la barra di ricerca in basso non agirà più tramite Google Assistant bensì tramite Gemini, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Usando l’intelligenza artificiale, infatti, Gemini è in grado di rispondere alle proprie domande e richieste in maniera più acuta, fornendo risposte più esaustive e non limitandosi a reindirizzare a siti esterni.

Tuttavia, come segnalato da alcuni utenti, attualmente il supporto di Gemini all’interno di Nova Launcher è ancora un po’ zoppicante, e anche eseguendo la suddetta procedura continua a essere attivato Google Assistant anziché Gemini. Il team Nova ha risposto, affermando che il problema verrà fixato con la prossima release beta, pertanto verificate voi stessi perché potreste star leggendo questo articolo quando il bug è stato già risolto.

Inoltre, vi ricordiamo che potete utilizzare Google Gemini su qualsiasi smartphone Android, anche senza ricorrere a Nova Launcher: se foste curiosi, potete farlo seguendo la nostra guida dedicata.

