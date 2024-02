POCO X6 Neo in arrivo a breve, poi toccherà a POCO F6

Il brand partner di Xiaomi ha lanciato un trittico di smartphone poco prima della fine del 2023, ma già si parla dei prossimi modelli in arrivo. POCO X6 Neo dovrebbe trovare spazio a stretto giro, mentre i leak svelano anche il possibile periodo d’uscita del futuro POCO F6 (anche se in questo caso bisognerà pazientare).

POCO X6 Neo e POCO F6: cosa sappiamo dei prossimi smartphone in uscita quest’anno

X6 – Crediti: POCO

A dicembre l’azienda ha presentato il trittico composto da POCO X6, X6 Pro e M6 Pro (4G), tutti disponibili anche in Italia. Tuttavia la serie X ha ancora qualcosa da offrire, secondo le indiscrezioni dei mesi passati e quelle più recenti. Come anticipato già un po’ di tempo fa, ci sarebbe spazio anche per POCO X6 Neo, dispositivo economico ormai in dirittura d’arrivo. Secondo un noto insider il lancio Global sarebbe previsto nel mese di marzo, a partire dall’India. Inoltre si tratterà dell’ultimo smartphone della gamma X per la prima metà dell’anno. La natura del dispositivo è ancora incerta, ma secondo quanto visto finora dovremmo avere a che fare con un rebrand di Redmi Note 13R Pro, terminale lanciato in Cina lo scorso novembre. Volendo prendere per buona quest’ipotesi, ecco le presunte specifiche.

Dimensioni di 161,1 x 75 x 7,7 mm per 175 grammi

certificazione IP54

Display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , rapporto in 20:9, 395 PPI, luminosità di picco di 1.000 nit, Gorilla Glass

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , rapporto in 20:9, 395 PPI, luminosità di picco di 1.000 nit, Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6080 a 6 nm e fino a 2,4 GHz

a 6 nm e fino a 2,4 GHz GPU Mali-G57 MC2

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, sensore IR, mini jack cuffie

Fotocamera da 108 + 2 MP con PDAF e sensore di profondità

con PDAF e sensore di profondità Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Android 13 sotto forma di MIUI 14

I leak continuano anche con i dettagli sul periodo d’uscita di POCO F6 5G: il prossimo modello della serie F dovrebbe trovare spazio più tardi, almeno entro luglio 2024. In merito alle specifiche del dispositivo, per ora è ancora tutto molto nebuloso.

