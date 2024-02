Apple pubblica iOS 17.3.1: risolto un importante bug con la tastiera

Apple ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento minore che si occupa principalmente un fastidioso problema con la tastiera del sistema operativo mobile di iPhone. Dopo aver installato iOS 17.3.1, infatti, gli utenti potranno nuovamente godersi la classica digitazione senza il pericolo che il testo venga duplicato oppure si sovrapponga.

Con iOS 17.3.1 non si sovrappone più il testo durante la digitazione

Disponibile da qualche ora, iOS 17.3.1 pesa soltanto 325 MB e può essere installato rapidamente per risolvere un importante bug con la tastiera di iPhone. Nelle ultime settimane, infatti, gli utenti hanno lamentato un fastidioso problema relativo alla sovrapposizione e la duplicazione del testo durante la digitazione: questo aggiornamento, finalmente, sistema il bug e migliora l’esperienza utente.

Per effettuare l’aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” dove verrà notificata la presenza di iOS 17.3.1, che potrà essere scaricato ed installato in pochi minuti.

