OnePlus 12R Genshin Impact Edition ufficiale in Italia: novità e prezzo

Come anticipato da teaser ufficiali e indiscrezioni, l’ultimo flagship killer di OnePlus ritorna in una veste rinnovata. OnePlus 12R Genshin Impact Edition debutta in Italia in una colorazione stilosissima, con una confezione regalo pensata ad hoc ed un prezzo subito in offerta: ecco tutti i dettagli di questa novità!

OnePlus 12R Genshin Impact Edition: design specifiche e prezzo per l’Italia

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

La versione speciale di OnePlus 12R continua la collaborazione tra la compagnia cinese e HoYoverse cominciata con il precedente OnePlus 11. Stavolta cambia lo stile generale e la colorazione della scocca, ma si punta ancora una volta ad un personaggio della regione di Liyue. OnePlus 12R Genshin Impact Edition è dedicato a Keqing, 5 stelle di tipo Elettro che gli appassionati dell’action GDR open-world conoscono bene: il telefono arriva nell’elegante colorazione Electro Violet e non manca una confezione di vendita pensata per l’occasione. Ovviamente sono presenti vari gadget, una caricatore dello stesso colore del telefono ed un tema personalizzato della OxygenOS 14.

Tornando alla scocca del terminale, questa è realizzata in vetro AG opaco decorato con motivi particolari ed uno stiletto elettrico, elemento caratteristico di Keqing. Il nome del personaggio è inciso alla base della scocca posteriore. Il design della cornice del telefono incorpora un innovativo processo di incisione chiamato Electro Etching, che consente al testo ‘Keqing’ di essere inciso sul bordo superiore del telefono. Questo processo riflette la luce e può proiettare i caratteri su superfici vicine quando illuminato.

Il prezzo del nuovo OnePlus 12R Genshin Impact Edition è di 749€ ma grazie alla promozione lancio può essere acquistato a 699€ con una custodia extra in regalo. L’iniziativa è valida solo nella fase di preordine: segnaliamo che le spedizioni partiranno dal mese di aprile e che è disponibile solo un numero limitato di unità (quindi, se siete interessati conviene preordinarlo ora).

OnePlus 12R Genshin Impact Edition – Scheda tecnica

dimensioni 163,3 x 75,3 x 8,8 mm per un peso di 207 grammi

certificazione IP64

display Fluid AMOLED curvo LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

curvo a da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX890 , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm

(f/1.8-2.2-2.4) con , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm selfie camera da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, Speaker stereo Dolby Atmos, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 14 sotto forma di OxygenOS 14

