Home Assistant OS 12 disponibile da oggi: arriva il supporto per Raspberry Pi 5

La domotica è in continua evoluzione, così come uno dei sistemi operativi più famosi per la creazione e il supporto degli ambienti domestici intelligenti. Stiamo ovviamente parlando di Home Assistant OS che oggi si aggiorna alla versione 12 ed introduce una serie di novità che miglioreranno la gestione della propria casa smart.

Nuovo kernel, backup più veloci e supporto per Raspberry Pi 5 con Home Assistant OS 12

Le novità sono diverse, ma quella che salta subito all’occhio è il tanto atteso supporto per Raspberry Pi 5. Grazie ad Home Assistant OS 12, infatti, viene esteso il supporto ufficiale anche al nuovo SoC lanciato sul mercato dalla Raspberry Foundation lo scorso ottobre. Home Assistant, nella sua versione sistema operativo, adesso può essere installato senza problemi anche su Pi5, sfruttando al massimo la potenza della scheda. Nell’elenco qui sotto, invece, trovate le altre novità.

Supporto ufficiale per Raspberry Pi 5

Upgrade al kernel Linux 6.6

Esteso il supporto per le schede Wi-Fi e Bluetooth

Velocità dei backup aumentata

Gli sviluppatori degli add-on adesso possono impedire l’aggiornamento automatico

Per installare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nella sezione “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti“, ma solo nel caso in cui la vostra sia un’installazione OS. Per tutti gli altri, da oggi è disponibile anche la nuova patch 2024.2.5.

