Questi auricolari TWS hanno uno schermo touch a colori e ANC, a soli 24€

Cerchi un paio di auricolari true wireless diversi dal solito, magari con un look unico e caratteristiche particolari? Le TWS M-V8 sono una novità da non sottovalutare, con tanto di display touch a colori, cancellazione del rumore ANC ed un prezzo invitante (grazie la codice sconto di Banggood).

Codice sconto M-V8: le TWS economiche e complete, con ANC e display con controlli touch

Crediti: M

Come anticipato in apertura, la caratteristica principale delle TWS è proprio il display touch a colori posizionato sulla custodia. Il pannello permette di visualizzare l’autonomia degli auricolari, ma anche di accedere a varie funzionalità (come l’attivazione e la disattivazione dell’ANC, i controlli della musica e la possibilità di rispondere alle chiamate). Le TWS M-V8 presentano un’indossabilità in-ear, controlli touch, un corpo IPX5, la cancellazione attiva del rumore e la riduzione del rumore durante le chiamate. In termini di autonomia, si parla di circa 8 ore di riproduzione musica senza ANC.

Crediti: M

Le TWS M-V8 sono in offerta lampo su Banggood ed è possibile risparmiare ulteriormente con il codice sconto che trovi nel box in basso: utilizzando il coupon il prezzo scenderà a soli 24€, una cifra davvero interessante per un paio di auricolari true wireless con queste caratteristiche. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le