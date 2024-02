Netflix: nuovo aumento di prezzi nel 2024, secondo gli analisti

Negli ultimi mesi Netflix, in un modo o nell’altro, è diventato sinonimo di brutte notizie, e anche questa volta sembra non sia stata fatta eccezione. Secondo alcuni analisti, infatti, il colosso delle streaming sembrerebbe essere intenzionato ad aumentare ancora una volta i prezzi degli abbonamenti nel corso del 2024.

Nuovo aumento di prezzo per Netflix nel 2024: la previsione degli analisti

Crediti: Netflix

Il gruppo di analisti UBS ha lanciato un nuovo report secondo il quale sarebbero previsti nuovi aumenti per il costo degli abbonamenti di Netflix, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa. Il colosso dello streaming negli ultimi mesi ha un po’ stravolto la propria offerta, ritoccando sempre i prezzi verso l’alto ed eliminando le soluzioni più economiche che giovavano maggiormente a chi non voleva spendere troppo: questo trend, purtroppo, sembra non essere finito.

Il 2024, quindi, potrebbe riservarci un nuovo aumento di prezzo per tutti gli abbonamenti, con il piano “Standard con pubblicità” che adesso parte da 5.49€ fino ad arrivare al “Premium” da 17.99€, passando per lo “Standard” da 12.99€. Potrebbe quindi essere lecito aspettarsi un aumento di 1€ oppure 2€ in più per far fronte (a detta degli analisti) dei costi sempre più alti da sostenere per l’azienda statunitense.

