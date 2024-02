Xiaomi dice la sua sulla chiusura del progetto auto di Apple

Non c’è niente d’ufficiale, ma in queste ore si sta rumoreggiando la presunta chiusura della divisione auto di Apple, argomento su cui si è persino esposta Xiaomi. Sono anni che circolano voci su voci secondo cui il colosso di Cupertino sarebbe vivamente interessato a intraprendere un percorso nell’industria automobilistica, ipotesi che adesso sembra essere svanita. La compagnia avrebbe infatti deciso di cancellare il progetto e concentrare le sue risorse economiche e lavorative in altre direzioni: ma cosa ne pensa Xiaomi?

Il co-fondatore di Xiaomi critica Apple per aver fatto dietrofront sull’auto elettrica

Crediti: MacRumors

Alla comparsa della notizia, il co-fondatore Lei Jun si è dimostrato sorpreso dell’apparente decisione, definendosi “molto scioccato” dall’interruzione del cosiddetto Project Titan e dal conseguente ritiro di Apple dal mercato delle auto elettriche. Il patron di Xiaomi ha affermato di “conoscere profondamente quanto sia difficile produrre automobili“, aggiungendo però che quella effettuata da Xiaomi è una “scelta strategica irremovibile” così come l’ultima impresa imprenditoriale della sua vita (alla luce dei suoi 54 anni).

Sull’argomento si sono esposti anche i CEO di Xpeng e Li Auto: come Lei Jun, anche il primo, He Xiaopeng, ha espresso incredulità, mentre è di una diversa idea il secondo, Li Xiang: la scelta di Apple sarebbe “assolutamente giusta“. Il motivo sarebbe l’intelligenza artificiale: la chiusura del progetto automobilistico le permetterebbe di concentrare gli sforzi in quella direzione, con l’AI che “diventerà l’ingresso di primo livello per tutti i dispositivi, servizi, applicazioni e transazioni, ed Apple deve rimanere al top“.

Nei prossimi mesi, iOS 18 e iPadOS 18 si dovrebbero presentare al pubblico come i primi major update Apple incentrati su funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale, ma prima del loro rilascio ci sarà il debutto della prima auto elettrica Xiaomi SU7.

