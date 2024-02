MediaTek presenta Helio G91, il nuovo SoC dei telefoni low-cost

Anche se all’orizzonte si inizia a intravedere il top di gamma Dimensity 9400, MediaTek ha appena annunciato una novità per il segmento low-cost, l’Helio G91. Mentre la gamma Dimensity è realizzata per la fascia medio/alta del mercato, quella Helio è dedicata ai prodotti più tipicamente economici: ecco le sue novità.

MediaTek Helio G91 ufficiale: tutte le novità per la fascia economica degli smartphone

Crediti: MediaTek

MediaTek Helio G91 è a tutti gli effetti l’aggiornamento dello scorso Helio G88 che venne lanciato nel 2021. Realizzato nuovamente con TSMC da 12 nm, integra le stesse CPU octa-core dual-cluster con 2 x 2,0 GHz A75 e 6 x 1,8 GHz A55 e GPU ARM Mali-G52 MC2 a 1 GHz. Ritroviamo il supporto agli schermi Full HD+ fino a 2.520 x 1.080 pixel in 21:9 con refresh rate a 90 Hz, così come modem 4G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.0 e GPS.

Cosa cambia, quindi? Esclusivamente il supporto fotografico, introducendo la possibilità di utilizzare sensori fino a 108 MP e non più “soltanto” 64 MP rispetto all’Helio G88. Non dovrebbe volerci molto prima di vederlo in azione su alcuni dei modelli LTE in arrivo nel corso del 2024.

