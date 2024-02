Dimensity 9400 avrà la CPU più esagerata di sempre: svelate le specifiche

Sono passati solamente tre mesi da quando MediaTek ha ufficializzato al mondo il Dimensity 9300, il suo System-on-a-Chipset più potente nel catalogo. Nonostante il poco tempo passato, da settimane rimbalzano in rete informazioni sul Dimensity 9400, quello che gli succederà come il microchip probabilmente dalle performance più elevate di sempre in ambito telefonico.

Circolano in rete le specifiche tecniche del futuro SoC MediaTek Dimensity 9400

Già col Dimensity 9300, il chipmaker taiwanese ha scelto di attuare una strategia mai vista prima su smartphone, e mi riferisco al suo processore. Mentre i vari esponenti Snapdragon targati Qualcomm fanno utilizzo di una CPU octa-core composta da 1 core ad alte prestazioni Cortex-X e altri 7 core a medie/basse prestazioni, MediaTek ha osato con una configurazione più estrema. Mi riferisco alla cosiddetta CPU Big Core, dove c’è 1 core Cortex-X4 a 3,25 GHz, 3 core Cortex-X4 a 2,85 GHz e 4 core Cortex-A720 a 2,0 GHz, priva quindi di core Cortex-A5xx a bassa potenza.

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, il Dimensity 9400 farà altrettanto ma in una veste differente: il suo processore avrebbe 1 core Cortex-X5, 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720. Vediamo quindi confermata la presenza del prossimo core Cortex-X5 con cui ARM ambirebbe a fornire ai produttori “il più grande aumento delle prestazioni IPC anno su anno degli ultimi cinque anni“. Non ci sarebbero però 4 core Cortex-X5 bensì l’aggiunta di 3 core Cortex-X4 di attuale generazione, di cui non conosciamo la frequenza di clock.

Non conosciamo nemmeno le capacità del nodo N3E a 3 nm di TSMC, con cui dovrebbe realizzare anche l’antagonista Snapdragon 8 Gen 4; tuttavia, i leak affermano che il Dimensity 9400 avrebbe anche una NPU migliorata, più potente del 20/50% nell’elaborazione dei token AI con modelli LLM come Llama2 7B e del 15% nel generazione immagini con Stable Diffusion. E se invece si parla di capacità computazionale, anche in questo caso il SoC MediaTek avrebbe una marcia in più rispetto a quello di Qualcomm.

