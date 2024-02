UMIDIGI C1 Max è il budget phone “motivazionale”, a soli 100€

Il low budget UMIDIGI C1 Max è un dispositivo economico (specialmente ora, in offerta lampo su Banggood), ma dal look accattivante e dallo stile “motivazionale“: il retro è in un’elegante colorazione Black, caratterizzata dalla scritta BEYOND DREAMS in bella vista. Si tratta di uno dei motti del brand cinese e ci invita ad andare oltre i sogni per trasformarli in realtà. Insomma, una manciata di parole che possono dare la carica e possono fungere da spinta per andare sempre avanti.

UMIDIGI C1 Max ti dà la carica con l’iconico motto del brand e costa poco, ora in offerta lampo

Crediti: UMIDIGI

Per quanto riguarda la specifiche di UMIDIGI C1 Max, il telefono monta uno schermo LCD da 6,52″ HD+ ed è mosso dal chipset Unisoc T610, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile). La batteria è un’unità da 5.150 mAh con ricarica da 10W (tramite Type-C) mentre la sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte laterale. Sono presenti un ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie, una fotocamera da 50 MP ed un modulo selfie da 8 MP.

Crediti: UMIDIGI

La migliore occasione per risparmiare sull’acquisto di UMIDIGI C1 Max arriva da Banggood: il budget phone è in offerta lampo a soli 100€, nella colorazione Black. Un dispositivo economico e completo, dal design diverso dal solito! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

