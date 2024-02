Meglio Snapdragon di Exynos? Anche secondo Samsung, visto l’accordo con Qualcomm

Samsung e Qualcomm sono due aziende che vivono un rapporto di amore e odio. Da un lato, Samsung è uno degli unici due chipmaker fab (l’altro è TSMC) in grado di produrre su nodi di ultimissima generazione, dando vita ai System-on-a-Chip Exynos che utilizza sui suoi dispositivi, il ché taglia via potenziali quote di Qualcomm; dall’altro, di tanto in tanto usa queste sue capacità per produrre gli stessi SoC Snapdragon di Qualcomm. Questa situazione fa sì che di tanto in tanto le due compagnie si avvicinino e si allontanino in base alle rispettive convenienze, ma resta una collaborazione lontana dall’esaurirsi.

Samsung e Qualcomm rinnovano l’accordo per l’utilizzo dei suoi System-on-a-Chipset

In occasione della pubblicazione degli utili per il Q4 2023, infatti, Qualcomm ha annunciato di aver siglato un accordo pluriennale con Samsung, rinnovando la partnership finora esistita fra le due parti. Per l’esattezza, l’accordo parte dal 2024 ma non viene specificato per quanto durerà: dato che si parla di pluriannualità, è lecito aspettarsi che sarà valido almeno fino al 2026.

L’attuale accordo ci ha portato una serie Galaxy S24 basata in parte sull’Exynos 2400 (S24 ed S24+) e in parte sullo Snapdragon 8 Gen 4 (S24 Ultra), pertanto ci aspettiamo che accada lo stesso per le prossime generazioni di top di gamma Samsung. Non sarebbe da escludere che S25 e/o S26 si basino interamente su soluzioni Qualcomm, come accadde con la serie S23; tuttavia, le indiscrezioni ci rivelano l’esistenza dell’Exynos 2500 e le sue specifiche.

