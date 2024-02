Nubia Neo 2 5G debutta al MWC 2024: il ritorno del gaming phone più economico!

Tra le novità del MWC 2024 la compagnia cinese ha lanciato anche il secondo capitolo della sua gamma di gaming phone economici. Nubia Neo 2 5G è stato presentato durante la fiera di Barcellona e si prepara al debutto Global: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Nubia Neo 2 5G ufficiale al MWC 2024: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Crediti: Nubia

Il look di Nubia Neo 2 5G si rifà a quello del primo capitolo, ma con un layout della fotocamera leggermente diverso (con due moduli ottagonali contenenti i sensori). La scocca è caratterizzata da una trama aggressiva, che sottolinea lo spirito da smartphone da gaming del telefono. Frontalmente trova spazio uno schermo con punch hole, un’unità da 6,72″ con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il chipset è una soluzione octa-core con una frequenza massima di 2,7 GHz, accompagnata da memorie fino a 20 GB di RAM Virtuale e fino a 256 GB di storage UFS 3.1. Per l’autonomia troviamo una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Tra le altre caratteristiche abbiamo due trigger posizionati lungo il bordo destro (utili per i giochi), la modalità Game Space 2.0 e speaker stereo con supporto DTS:X Ultra.

Crediti: Nubia

Il prezzo di Nubia Neo 2 5G è di soli 199$, ma al momento non è dato di sapere in quali paesi sarà disponibile e quando debutterà effettivamente. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Nel frattempo, ricordiamo che il MWC 2024 di Nubia è stato particolarmente ricco di novità con il primo flip phone del brand, il nuovo Pad 3D II, uno smartphone con altoparlante integrato e i mid-ranga Camera Phone Nubia Focus e Focus Pro.

