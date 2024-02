BlitzWolf BW-V5: il tuo cinema personale, spendendo meno di 100€

Portare la magia del cinema a casa tua non è mai stato così semplice ed economico: basta una parete ampia ed un proiettore Bluetooth, in modo da trasformare qualsiasi stanza in una postazione per guardare i tuoi film e le serie TV preferite. BlitzWolf BW-V5 costa poco ed è in grado di regalare grandi soddisfazioni: approfitta della nuova offerta lampo per risparmiare!

Codice sconto BlitzWolf BW-V5: risparmia grazie al nuovo Coupon (e c’è anche la spedizione EU)

Il proiettore LED BlitzWolf BW-V5 è una soluzione facile da impostare e da utilizzare e può essere collegato al telefono direttamente tramite Bluetooth 5.0. Il dispositivo supporta la decodifica in Full HD (1920 x 1080 pixel), è in grado di offrire uno schermo fino a 200″ ed è dotato di luminosità di 9000 lumen (con un rapporto di contrasto di 2000:1). È presente uno speaker integrato, ma è possibile collegare un altoparlante esterno sia tramite Bluetooth che ingresso mini-jack. Non mancano 2 ingressi HDMI ed 1 AV. Inoltre è possibile impostare manualmente sia la messa a fuoco che la correzione trapezoidale, in modo facile e veloce (grazie ad un’intuitiva manopola).

Con BlitzWolf BW-V5 puoi portare il cinema in qualsiasi stanza della casa, ad un prezzo super conveniente: solo 92€ grazie a questa offerta lampo targata Banggood, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

