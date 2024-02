iOS 18 sarà l’OS più ambizioso mai realizzato da Apple: nuovi rumor sul redesign

Aggiornamento 26/02: secondo le ultime indiscrezioni emerse online, il nuovo sistema operativo mobile di Apple potrebbe effettivamente mettere a disposizione degli utenti un nuovo design. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nuove indiscrezioni emerse online in questi giorni suggeriscono che Apple stia lavorando ad un aggiornamento particolarmente ambizioso per il sistema operativo mobile di iPhone ed iPad, forse il più ambizioso a cui la compagnia di Cupertino abbia puntato. Il nuovo iOS 18, infatti, avrà il compito di rimettersi in pari con la concorrenza di Google ed OpenAI nel settore delle intelligenze artificiali.

L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nel nuovo iOS 18?

Crediti: Canva

Lo scorso mese Apple ha preso la difficile decisione di fermare lo sviluppo dei nuovi sistemi operativi per un’intera settimana, con l’intenzione di concentrarsi maggiormente sulla risoluzione dei bug e dei problemi più grandi che affliggevano l’OS. Questa decisione è il preludio alla grande ambizione che hanno iOS 18 e macOS 15: due aggiornamenti che saranno chiamati al duro compito di riagguantare le intelligenze artificiali di Google e OpenAI.

L’OS mobile, in particolar modo, dovrà essere davvero impressionante, semplicemente perché iPhone 16 non lo sarà. Il nuovo smartphone di Apple, infatti, viene descritto come un aggiornamento minore che però verrà presentato con numerose funzioni esclusive legate proprio ad iOS 18.

Le informazioni a nostra disposizione purtroppo terminano qui: lo sviluppo, infatti, sembra essere ancora in un fase iniziale per poter dire quali nuove funzionalità verranno incluse nel sistema operativo, ma in questo caso non è escluso neanche un redesign dell’interfaccia.

Aggiornamento 29/01: Le possibili funzioni in arrivo con iOS 18

Crediti: Canva

Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, nella sua consueta newsletter è tornato a parlare delle possibili novità in arrivo con iOS 18. Secondo l’insider questo potrebbe essere il più grande aggiornamento mai realizzato da Apple e che la conferenza del WWDC di giugno 2024 sarà sicuramente tra le più eccitanti. Elencate qui sotto trovate alcune delle novità che potrebbero essere introdotte nel sistema operativo mobile.

Una versione migliorata di Siri che sfrutta l’intelligenza artificiale

che sfrutta l’intelligenza artificiale Integrazione dell’AI nell’app Messaggi

Integrazione dell’AI in Apple Music per generare automaticamente le playlist

per generare automaticamente le playlist Integrazione dell’AI nella suite iWork (Keynote, Pages)

(Keynote, Pages) Intelligenza artificiale generativa integrata in Xcode per sviluppare app più velocemente

Aggiornamento 10/02: iOS 18 potrebbe avere un design simile a quello di visionOS

Crediti: 9to5Mac

L’arrivo di Vision Pro potrebbe aver gettato le basi anche per il futuro di iOS 18, che potrebbe avere un design tutto nuovo che unificherebbe l’esperienza utente tra i diversi dispositivi. La nuova versione del sistema operativo mobile, infatti, potrebbe condividere l’interfaccia utente con visionOS, introducendo un cambiamento davvero molto importante e che gli utenti auspicano arrivi già da un po’.

Aggiornamento 26/02: nuovi rumor sul redesign

Crediti: Apple

Secondo le informazioni condivise dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il redesign in arrivo con iOS 18 dovrebbe andare a svecchiare l’interfaccia utente, ma senza tratte troppa ispirazione da visionOS come suggerito dai precedenti rumor.

“L’azienda sta infatti lavorando per aggiornare il design di iOS già quest’anno, ma non credo che si tratterà di una revisione totale che rispecchi visionOS“, ha dichiarato Gurman nella sua newsletter, aggiungendo che nel corso del 2025 o del 2026 il nuovo design potrebbe approdare anche su macOS.

