Xiaomi 14 Ultra: la fotocamera è protagonista nell’immagine render

Conosciamo piuttosto bene Xiaomi 14 e 14 Pro, presentati al pubblico nell’autunno 2023, ma a differenza di Apple e Samsung sappiamo che l’azienda cinese è solita presentare successivamente la variante che risponderà al nome di Xiaomi 14 Ultra. Anziché lanciarli contemporaneamente, Xiaomi preferisce lasciare spazio affinché i due modelli standard e Pro macinino vendite, in vista poi della commercializzazione del modello non plus ultra.

La fotocamera di Xiaomi 14 Ultra nelle immagini render: le sorprese saranno poche?

Crediti: Weibo

Non plus ultra soprattutto nella fotocamera, che su Xiaomi 14 Ultra sarà quasi sicuramente il punto saliente nella sua scheda tecnica. La compagnia non si è ancora pronunciata ufficialmente sullo smartphone, pertanto il suo lancio non è ancora prossimo, ma le foto dal vivo ci hanno dato un assaggio di come dovrebbe apparire. E anche se la cover anti-spionaggio ne camuffa quasi interamente la scocca posteriore, impedendoci di capire quale sarà il suo design, i fori in corrispondenza dei sensori fotografici ci anticipando quella che sarà la loro disposizione.

Sulla base di queste (poche) informazioni, è stata ricostruita l’immagine render di come dovrebbe apparire la sua fotocamera. Nell’immagine vediamo un modulo fotografico ancora una volta rotondo, con un posizionamento della sensoristica che pare riprendere in toto o quasi quella di Xiaomi 13 Ultra. L’unica differenza visiva è rappresentata dal riquadro rettangolare che indica la presenza di un teleobiettivo periscopiale, che era comunque presente anche sul modello precedente.

Che la fotocamera sarà il pezzo forte di Xiaomi 14 Ultra lo capiamo anche dalla certificazione del kit fotografico che dovrebbe accompagnare il debutto, che rispetto a quello di 13 Ultra sarà ancora più utile. Inutile dire che ci aspettiamo specifiche tecniche da primo della classe, a partire dal sensore principale passando per lo zoom, ma senza trascurare elementi come display, batteria e ricarica, per uno smartphone la cui data di presentazione è trapelata anch’essa in rete.

