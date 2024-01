OnePlus Buds 3 senza segreti: immagini, specifiche, data e prezzo

Non solo smartphone: a breve assisteremo anche al lancio delle OnePlus Buds 3, il nuovo modello di cuffie true wireless pronte al debutto assieme a OnePlus Ace 3/3 Pro, quello che da noi arriverà come OnePlus 12R. I primi rumor sono comparsi nei mesi scorsi, e adesso che manca pochissimo alla presentazione sappiamo tutto quello che c’è da sapere sui nuovi auricolari targati OnePlus.

Sappiamo praticamente tutto su OnePlus Buds 3, ecco quali saranno le novità

Crediti: OnePlus

Disponibili nelle due colorazioni Space Grey e Clear Sea Blue, le OnePlus Buds 3 avranno tinte in pendant proprio con i nuovi smartphone OnePlus, per un design in-ear in metallo lucido. Dentro saranno presenti driver con woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm, con cancellazione attiva del rumore fino a un massimo di 48 dB. Sarà possibile collegarle fino a due dispositivi simultaneamente con supporto Google Fast Pair e codec LHDC 5.0. L’autonomia dovrebbe arrivare fino a 44 ore, fra la batteria delle cuffie e quella della custodia, e non mancherebbe la tecnologia di audio surround 3D.

La presentazione delle OnePlus Buds 3 avrà ufficialmente luogo il 4 gennaio, mentre in Europa bsognerà attendere il 23 gennaio, per un debutto previsto a un prezzo di 99€.

