Tira aria di OnePlus Ace 3/3 Pro: nuovo top in vista, ecco le specifiche

Aggiornamento 02/01: nuovi dettagli sulla scheda tecnica di Ace 3 e 3 Pro, fra teaser e rumor, li trovate nell’articolo.

Nonostante l’azienda abbia ridotto il numero dei suoi top di gamma (quest’anno c’è nuovamente solo OnePlus 12 senza versione Pro), in Cina ha debuttato anche OnePlus Ace 2 Pro. Nonostante l’intenzione di proporre un solo modello di fascia alta all’anno sul mercato occidentale, nel corso dei prossimi mesi si vocifera che assisteremo al lancio di OnePlus Ace 3 e 3 Pro, nuovi modelli dalle specifiche al top.

OnePlus Ace 3 e 3 Pro: spuntano nuove informazioni sulla scheda tecnica

Crediti: OnePlus

Le indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie Ace arrivano ancora una volta da Digital Chat Station. I dettagli sembrano coincidere con quelli di un altro dispositivo che “conosciamo”: si tratta di OnePlus 12R, smartphone che è stato già protagonista di un corposo leak. Come da tradizione (11R e Ace 2 sono lo stesso telefono), il dispositivo dovrebbe debuttare in Cina per la gamma Ace, presumibilmente con il nome di OnePlus Ace 3, a cui si affiancherebbe il più avanzato Ace 3 Pro.

Cosa possiamo aspettarci? Secondo le indiscrezioni, avremo uno schermo BOE X1 OLED con bordi curvi e punch-hole centrale per la selfie camera, una soluzione da 6,78″ 1.5K con DC Dimming, PWM Dimming e refresh rate elevati e ben 4.000 nits di luminosità (come OP12).

Il cuore di OnePlus Ace 3 sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 100W e con memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0, mentre di Ace 3 Pro il più recente Snapdragon 8 Gen 3 e fino a 24 GB di RAM; l’impianto dissipativo sarà composto da una camera di vapore da 9.140 mm2, per un punteggio Antutu che dovrebbe stabilirsi attorno ai 1.743.901 punti per Ace 3 e presumibilmente oltre i 2 milioni per Ace 3 Pro.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

Per il comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP (OV8D10) e un teleobiettivo da 32 MP (IMX709) con zoom ottico 2X, i cui risultati sono visibili nei sample fotografici.

Disponibili nelle colorazioni Star Black, Moon Sea e Sand Gold, la data di presentazione di OnePlus Ace 3 ed Ace 3 Pro è fissata ufficialmente per il 4 gennaio, per un prezzo che dovrebbe partire da 3.299 CNY, circa 420€; per quanto riguarda OnePlus 12R, invece, bisognerà attendere qualche giorno in più.

