WhatsApp: i backup iniziano ad occupare spazio su Google Drive

Aggiornamento 02/01: con una nuova versione beta di WhatsApp per Android sembra essere iniziato il rollout del cambiamento che prevede che i backup delle conversazioni inizino effettivamente ad occupare spazio su Google Drive. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Google e WhatsApp hanno annunciato in queste ore che a partire dal prossimo mese i backup della celebre app di messaggistica istantanea inizieranno ad essere conteggiati nello spazio di archiviazione disponibile sul proprio account personale. Da dicembre 2023, quindi, non sarà più possibile sfruttare il backup di WhatsApp senza che questo vada a pesare sullo storage a disposizione nel proprio account Google.

Cambiano i backup di WhatsApp: adesso occupano spazio sull’account Google

Con un accordo da Google e WhatsApp, nel 2018 è stata introdotta la possibilità di effettuare i backup delle conversazioni e dei media senza che questi pesassero effettivamente sul conteggio dello spazio a disposizione sull’account. Purtroppo, l’accordo sembra essere terminato e dal mese di dicembre bisognerà avere spazio libero a sufficienza per effettuare i backup sul cloud.

Ogni account Google ha a disposizione 15 GB di spazio di archiviazione gratis, che viene utilizzato per mail, file e fotografie: nel caso in cui non si faccia un grande utilizzo del cloud di Big G, non dovrebbero esserci problemi ad effettuare il backup, ma in caso contrario potrebbe essere necessario acquistare un piano a pagamento per aumentare lo spazio a disposizione.

Il cambiamento si applicherà soltanto agli account personali, mentre quelli Workspace dedicati a scuola o lavoro non vedranno incrementare la quota di spazio utilizzata dai backup di WhatsApp.

Aggiornamento 02/01: i nuovi backup sono in fase di rollout

Con una nuova versione beta di WhatsApp per Android sembrano essere arrivati tristemente alla fine i giorni in cui era possibile effettuare il backup della conversazioni della nota app di messaggistica istantanea senza che quest’ultimi occupassero spazio su Google Drive. I cambiamenti, infatti, sono attualmente in fase di rollout per gli utenti che utilizzano le versioni di test dell’app e saranno probabilmente portati anche nella versione stabile nelle prossime settimane.

Per effettuare il passaggio da uno smartphone all’altro, per fortuna, WhatsApp a messo a disposizione un nuovo strumento che consente di evitare di dover utilizzare il cloud. Da qualche settimana, infatti, è possibile inquadrare il codice QR sul vecchio telefono per trasferire sul nuovo dispositivo tutti i dati relativi a WhatsApp direttamente via OTA.

