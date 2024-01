Telegram si aggiorna ed elimina i messaggi con lo schiocco di Thanos

Telegram chiude l’anno con il decimo aggiornamento del 2023 che introduce un tocco di stile in più per messaggi e chiamate. La celebre app di messaggistica istantanea, infatti, ha deciso di festeggiare l’arrivo del 2024 con un nuovo aggiornamento che farà sicuramente sorridere tutti i fan del Marvel Cinematic Universe che utilizzano Telegram per comunicare con amici, colleghi e familiari.

Il 2024 inizia nel migliore dei modi con un nuovo aggiornamento di Telegram

Crediti: Telegram

La decima patch di Telegram del 2023 si occupa di riprogettare completamente le chiamate, aggiungendo nuove animazioni e sfondi che cambiano dinamicamente in base allo stato della telefonata: quando squilla, quando è attiva e quando è terminata. Questa nuova interfaccia è anche più leggera, migliorando quindi la batteria e la fluidità delle animazioni sui dispositivi più datati.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, quando viene eliminato un messaggio viene riprodotta l’animazioni in stile schiocco di Thanos, che polverizza la bolla di testo all’interno della conversazione. Anche questa animazione è particolarmente ottimizzata per funzionare in modo eccellente su tutti i dispositivi iOS e Android.

Gli sviluppatori, invece, potranno usufruire di nuove funzioni per i loro bot, che adesso possono reagire ai messaggi e gestire citazioni e link, oltre ai poter inviare risposte in altre chat o topic.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le