Ecco quando debutterà il primo smartphone pieghevole Meizu

Nonostante non sia il produttore di smartphone più in voga nel settore mobile, anche Meizu si starebbe preparando a fare il suo ingresso nel mercato dei pieghevoli. Se ne parla da tempo, anche se finora solamente brand di punta come Samsung, Google, OPPO, OnePlus, vivo, Motorola, Huawei e Honor hanno realizzato i rispettivi foldable. Tuttavia, sembra soltanto questione di tempo prima che più o meno tutti i marchi, principali e secondari, abbiano in catalogo almeno un pieghevole.

Spunta una data per il periodo di presentazione del primo pieghevole Meizu

Come vociferato sul social cinese Weibo dall’insider Wisdow Pikachu, il primo smartphone pieghevole prodotto da Meizu sarebbe atteso per la prima metà del 2024. Secondo le voci di corridoio, il suo debutto sarebbe già dovuto avvenire nel corso del 2023, progetto che sarebbe poi stato rinviato per via della difficile situazione che l’azienda sta vivendo ormai da tempo, come dimostra l’interruzione dello sviluppo del SoC proprietario.

A questo punto, la domanda è: che tipo di pieghevole sarà quello targato Meizu? Un’ipotesi plausibile è che si preferisca un prodotto in stile flip phone, tipicamente più economici, anche se i rumor parlano invece di un modello “a libro”, con uno schermo principale attorno agli 8 pollici; al momento mancano però indiscrezioni concrete, pertanto resta da attendere più informazioni.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le