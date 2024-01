Tanti nuovi SoC Kirin: ecco cosa bolle in pentola per Huawei

Lo spauracchio del ban USA sembra limitare sempre meno Huawei, perlomeno in madrepatria, dove ha sfornato una sequela di smartphone dotati di SoC proprietari Kirin. Mi riferisco alla serie Mate 60, a quella Nova 12 e a Mate X5, tutti prodotti che hanno messo da parte i microchip Qualcomm e MediaTek in favore di quelli realizzati da HiSilicon e SMIC (nonostante il chipmaker cinese non abbia mai confermato). Ovviamente questo trend continuerà nel 2024, e secondo il leaker Fixed Focus Digital vedremo un intensificarsi della produzione in casa da parte di Huawei.

Huawei starebbe progettando molti nuovi SoC Kirin per i suoi prossimi flagship

L’informatore ha riferito su Weibo che in cantiere ci sarebbero almeno 7 SoC proprietari in fase di ricerca e sviluppo da parte di Huawei. Di questi, due sarebbero destinati alla categoria dei notebook di fascia alta, uno dei quali sarebbe già trapelato in rete.

Tutti gli altri sarebbero ovviamente destinati al mondo degli smartphone: due SoC Kirin sarebbero pensati per la succitata famiglia Nova (probabilmente la futura serie Nova 13). Considerato che Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra montano rispettivamente Kirin 8000, 9000SL e 9000S, è plausibile aspettarsi che i prossimi modelli montino soluzioni successive.

Ce ne sarebbero poi altri due per la famiglia Mate (probabilmente per quella Mate 70) e uno per quella P. Se si parla di Huawei P70, in realtà, le voci di corridoio finora circolate parlavano di due soluzioni: Kirin 9010 e 9000SH, anche se quest’ultimo sarebbe più una rivisitazione di un modello già esistente che un modello veramente inedito.

