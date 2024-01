Honor Pad 9 in arrivo in versione Global: a quando il lancio in Italia?

Lo scorso dicembre il produttore cinese ha lanciato il suo nuovo tablet, una soluzione di fascia media caratterizzata da un look elegante, un display ampio e specifiche solide. Honor Pad 9 si prepara anche al debutto Global: il dispositivo ha ricevuto varie certificazioni, segno che il lancio potrebbe essere ormai dietro l’angolo.

Honor Pad 9 Global si fa sempre più vicino: il nuovo tablet del brand arriverà quest’anno

Crediti: Thetechoutlook

La versione Global di Honor Pad 9 ha ricevuto la certificazione IMDA di recente (con la sigla HEY2-W09) mentre in precedenza era stata avvistata nel database dell’ente TDRA. Purtroppo non ci sono accenni in merito alle specifiche, anche se è probabile che ritroveremo le medesime caratteristiche viste a bordo della controparte cinese. Il fatto che il tablet sia stato avvistato fuori dalla Cina significa che il lancio è vicino: probabilmente il debutto internazionale avverrà nel corso della prima metà del 2024. Resta da vedere se e quanto arriverà in Italia: attualmente la lineup del brand per il nostro paese comprende Pad 8, Pad X8 e l’ultimo arrivato Pad X9 (lanciato lo scorso luglio).

Honor Pad 9 – Scheda tecnica

dimensioni di 278,27 x 180,11 x 6,96 mm per un peso di 555/559 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), 120 Hz , 249 PPI, fino a 500 nit di luminosità

(2.560 x 1.600 pixel), , 249 PPI, fino a 500 nit di luminosità chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: A78 2.2 GHz *4, A55 1.8 GHz*4

*4, A55 1.8 GHz*4 GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di storage

di storage batteria da 8.300 mAh con ricarica da 35W

con ricarica da fotocamera da 13 MP (f/2.0) con PDAF, Flash LED

(f/2.0) con PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.2)

Face Unlock 2D

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, 8 Speaker, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di MagicOS 7.2

