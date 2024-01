Samsung Galaxy S24: quali novità fotografiche arriveranno (e quali no) sugli altri modelli

L’annuncio della serie Samsung Galaxy S24 è stato principalmente incentrato sull’intelligenza artificiale, ma non mancano novità per la fotocamera. E come ogni nuova generazione di top di gamma, alcune di queste feature rimarranno esclusiva dei nuovi smartphone, altre saranno invece portate anche sui vecchi modelli tramite l’aggiornamento One UI 6.1. A dircelo è il team Samsung, che sul forum sud-coreano ha illustrato e spiegato quali di queste funzionalità arriveranno su smartphone e tablet già presenti sul mercato.

Samsung annuncia le feature fotografiche della serie S24 che verranno rilasciate su altri modelli

Si parte dalla possibilità di prendere una foto scattata in Motion Photo, modalità che oltre alla foto cattura alcuni secondi antecedenti allo scatto, e trasformarla in uno scatto standard a 12 MP sfruttando l’interpolazione dell’immagine tramite intelligenza artificiale. Questa feature consente anche di prendere una foto Motion Photo e trasformarla in uno scatto a lunga esposizione, effetto suggestivo con cui creare delle strisce luminose che seguono il movimento dei soggetti.

Una novità particolarmente gradita a chi utilizza le piattaforme social è il supporto Super HDR per immagini e video, adesso caricabili con ampia gamma dinamica anche su app come Instagram e Snapchat. Super HDR verrà aggiunto su serie S23, Z Fold 5 e Z Flip 5 con l’aggiornamento One UI 6.1.

È stato migliorata anche la modalità Scatto Singolo, con cui è adesso possibile scegliere fra ultra-grandangolare, primaria, zoom 3x, 5x e 10x prima di scattare foto o registrare video, oltre all’aggiunta del riconoscimento degli animali per cani e gatti. Queste novità verranno aggiunte su serie S23, S22, Z Fold 5/4, Z Flip 5/4 e Tab S9 con l’aggiornamento One UI 6.1.

Novità anche per l’editor video della One UI, che ora si chiama Samsung Studio, grazie a cui è adesso possibile cambiare la velocità solo di alcune parti dei video, sia accelerandola che rallentandola, e non dell’intera clip come avveniva prima. In nome dell’ecosistema, Samsung ha aggiunto l’interconnessione fra dispositivi, potendo così iniziare a editare il video da smartphone e continuare su altri dispositivi come pieghevoli, tablet e PC Samsung.

Quali feature fotografiche rimarranno esclusive della serie Samsung Galaxy S24

Samsung ha anche specificato quali delle novità della fotocamera della serie Samsung Galaxy S24 rimarranno esclusive di questi smartphone:

Riduzione del rumore nei video con scarsa illuminazione

Stabilizzazione elettronica EIS migliorata

Riconoscimento avanzato delle scene

Colorare le immagini in bianco e nero

Modifica tramite AI generativa

Anteprima live in Super HDR nell’app Fotocamera

Nightography per foto e video con zoom

Video in modalità Ritratto migliorati usando due sensori fotografici simultaneamente

Spatial Video Zoom e Temporal Zoom nei video

Acquisizione rapide delle foto con ritardo dell’otturatore prossimo allo zero

Funzionalità di ripresa professionali: compensazione della lente anamorfica, monitoraggio audio e calibrazione dell’adattatore DOF

Video standard convertiti in Slow Motion

Modifica della velocità di riproduzione dei video in posizioni diverse

