GEEKOM Mini IT12 è potente e conveniente: i7 e 32 GB di RAM, a 484€ su Amazon!

La settimana comincia con una nuova occasione targata GEEKOM, brand specializzato in mini PC e accessori. La soluzione più conveniente del momento è sicuramente GEEKOM Mini IT12, PC ultra-compatto perfetto per creare una postazione desktop per nulla ingombrante e senza rinunciare alle performance: l’ideale per studenti e professionisti, ora in offerta a meno di 490€ su Amazon, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime!

GEEKOM Mini IT12 scende al miglior prezzo su Amazon: il mini PC tutto potenza, in offerta con Coupon

Avere sulla scrivania un mini PC non significa necessariamente fare affidamento su un modello poco prestante, magari dotato di specifiche modeste. Le dimensioni non sono tutto e infatti GEEKOM Mini IT12 è in grado di offrire una potenza davvero notevole, ma in formato compatto. Il mini PC è equipaggiato con processori Intel Core i7-12650H o i5-12450H di 12a generazione, con configurazioni di memoria fino a ben 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Abbiamo a che fare, quindi, con specifiche di tutto rispetto ed una qualità al top: il PC è dotato di una struttura in metallo ad alta resistenza, ospita un sistema di raffreddamento con ventola integrata, offre la connettività WiFi 6E (per la massima stabilità in ogni occasione) e dispone di uno slot SSD M.2 ed uno per HDD da 2.5″. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

