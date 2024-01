Con il Coupon eBay di gennaio puoi ricevere fino a 100€ di sconto!

Anche se siamo giunti quasi alla fine del mese di gennaio, ecco fare capolino il nuovo Coupon eBay, valido fino al prossimo 4 febbraio. Ancora una volta è possibile risparmiare su tantissimi prodotti di categorie selezionate: in questo caso si tratta di articoli dedicati alla casa, che comprendono non solo elettrodomestici, arredamento e illuminazione, ma anche informatica, videogiochi, TV, audio e tanto altro ancora.

Arriva il nuovo Coupon eBay: ecco come funziona la promo di Gennaio 2024

Crediti: eBay

Il nuovo Coupon eBay è disponibile dal 22 gennaio e resterà attivo fino alle ore 23:59 del 4 febbraio 2024. Il codice “CASA24” permette di ottenere uno sconto del 10% a fronte di una spesa minima di 20€: ogni utilizzo ha un limite di 50€ come sconto massimo e sono previsti 2 utilizzi per utente. Insomma, effettuando due ordini su eBay durante il periodo promozionale e sfruttando al massimo il coupon del mese è possibile ottenere uno sconto totale di 100€. Come sottolineato in apertura, le categorie riguardano la casa ma comprendono sia prodotti tech che non: arredamento, notebook, elettrodomestici e non solo. Per scoprire tutti gli articoli in offerta basta dare un’occhiata alla pagina della promozione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

