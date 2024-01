Telegram si aggiorna e copia WhatsApp: ecco le ultime novità

Le parti sembrano essersi incredibilmente invertite: se negli ultimi mesi WhatsApp ha cercato di portare nella propria app di messaggistica istantanea le migliori funzionalità di Telegram, adesso è l’app blu a restituire il favore “copiando” alcune caratteristiche all’app di proprietà di Mark Zuckerberg. Con il nuovo aggiornamento, infatti, arriva una funzione tanto basilare quanto utile.

Su Telegram arriva l’orario di lettura nelle chat private, proprio come su WhatsApp

Crediti: Telegram

Telegram in questi giorni si è aggiornato su iOS, Android e PC includendo finalmente l’orario di lettura nelle chat private. Questa funzione consente di conoscere il momento esatto in cui un nostro contatto visualizza il messaggio che gli abbiamo inviato, mettendoci anche a conoscenza dell’orario preciso in cui siamo stati ignorati nel caso in cui non si sia ricevuta una risposta.

Arriva anche una nuova funzionalità legata agli utenti Premium: gli abbonati infatti potranno scegliere, a partire da oggi, di poter essere contattati soltanto da altri utenti Premium nel caso in cui non sia presenti nella nostra lista contatti. Questa funzione punta, oltre a creare dell’elitarismo, anche a ridurre lo spam che è sempre più frequente su Telegram.

