Apple svela il peso di Vision Pro: ecco le differenze con gli altri visori

Il momento in cui gli utenti potranno finalmente mettere le mani sul nuovo Apple Vision Pro si avvicina sempre di più, con la compagnia guidata da Tim Cook che continua a fornire dati interessanti sul suo primo visore per la realtà virtuale e aumentata. Dopo le polemiche scaturite dalle prime prove del dispositivo, Apple ha finalmente comunicato le specifiche ufficiali riguardanti il peso di Vision Pro.

Quanto pesa Apple Vision Pro? Ecco svelate le cifre

Crediti: Apple

Dopo la grande mole di critiche arrivate negli scorsi giorni a causa di quello che sembra essere un peso eccessivo per il nuovo dispositivo di Apple, il colosso statunitense ha svelato ufficialmente alcune specifiche molto interessanti per Vision Pro. Il casco per la realtà mista pesa (ufficialmente) tra i 600 e 650 grammi, con la batteria che da sola riesce a raggiungere i 353 grammi.

Le variazioni di peso dipenderebbero dall’imbragatura utilizzata, ma Apple Vision Pro si posiziona con grande facilità tra i dispositivi più pesanti in questo settore. Il confronto con gli altri visori, infatti, vede il prodotto di Apple posizionarsi nella top 3 dei caschetti più pesanti.

Meta Quest 2 – 503 grammi

Meta Quest 3 – 515 grammi

PlayStation VR 2 – 560 grammi

Apple Vision Pro – 600-650 grammi

Meta Quest Pro – 722 grammi

Valve Index – 810 grammi

Se a Vision Pro, tuttavia, si aggiunge anche il peso della batteria il dispositivo balza al primo posto con una eclatante cifra che supera 1 kg. Per scoprire come si troveranno gli utenti ad indossare questo caschetto, però, dovremo attendere ancora qualche settimana.

