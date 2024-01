Torna in forma dopo le feste, con il tapis roulant pieghevole Xiaomi UREVO (a soli 219€)

Il periodo delle feste è finito da un po’, ma rimettersi in riga può essere difficile (e noi lo sappiamo bene). Vorresti andare in palestra ma non trovi proprio il tempo (specialmente dopo una giornata di lavoro sfiancante)? Allora prova ad allenarti a casa con il tapis roulant Xiaomi UREVO URTM006: compatto e facile da riporre, in promozione con codice sconto ad un prezzo super conveniente!

Codice sconto Xiaomi UREVO URTM006: il tapis roulant pieghevole torna in offerta

Crediti: UREVO

A differenza del modello UREVO U1 (protagonista anche della nostra recensione) in questo caso abbiamo una soluzione sicuramente più adatta a chi preferisce un tapis roulant “completo”. Il nuovo Xiaomi UREVO URTM006, infatti, presenta anche un pratico appoggio pieghevole; questo ospita un display LED per visualizzare tutti i dettagli della sessione di allenamento. Parliamo di un tappeto compatto, perfetto da tenere sotto il letto, e in grado di raggiungere una velocità di 10 km/h. Il dispositivo è quindi adatto sia alle semplici passeggiate che alle sessioni di jogging leggero. Non mancano poi vari programmi preimpostati (12 in tutto).

Crediti: UREVO

Il tapis roulant Xiaomi UREVO URTM006 WalkingPad arriva da YouPin e debutta anche da noi grazie a Geekbuying, subito in offerta con codice sconto e spedizione dall’Europa gratis. Al prezzo di 219€ porti a casa una soluzione pieghevole, compatta ed utile per fare attività fisica nella comodità della tua abitazione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le