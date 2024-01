Il primo spot di Vision Pro è un nostalgico omaggio al primo iPhone

Dopo aver annunciato ufficialmente la data di lancio e il prezzo del nuovo Apple Vision Pro, la compagnia statunitense ha pubblicato online anche il primo spot relativo al nuovo dispositivo per la realtà aumentata e virtuale in arrivo tra qualche settimana. La prima pubblicità è un omaggio allo storico spot che introduceva al mondo il primo modello di iPhone, con le star del cinema protagoniste proprio come in questo caso.

Le star del cinema indossano tutte un caschetto nel primo spot di Vision Pro, proprio come con iPhone

“Get Ready” è il primo spot pubblicitario di Apple Vision Pro che ricalca le orme della storica pubblicità del primo iPhone in cui le star del cinema di quel tempo alzavano la cornetta per rispondere al telefono. In questo caso, però, i protagonisti (ancora una volta legati alle scene più famose dei film) indossano un casco, prima dell’imminente rivoluzione apportata dall’arrivo del nuovo visore per la realtà mista di Apple.

Il lancio sul mercato di iPhone ha rappresentato l’inizio dell’era degli smartphone e probabilmente è proprio quello il messaggio che vuole mandare Apple: con Vision Pro inizierà una nuova era per la realtà aumentata e virtuale, proprio come avvenuto in principio con lo storico telefonino.

Vi ricordiamo che Apple Vision Pro sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 2 febbraio al prezzo di 3.499$.

