Le cuffie Bluetooth over-ear con ANC più economiche? BlitzWolf BW-HP6 a 20€!

Il mercato delle cuffie TWS è sempre più affollato e non è raro imbattersi in soluzioni dal prezzo super vantaggioso, ma in grado di offrire anche caratteristiche solitamente riservate a modelli superiori. Le cuffie Bluetooth BlitzWolf BW-HP6 sono un esempio lampante: dotate di cancellazione del rumore ANC, vengono proposte in offerta lampo a soli 20€. Un’occasione irrinunciabile per un paio di TWS da non sottovalutare!

Codice sconto BlitzWolf BW-HP6: le cuffie BT con ANC ad un prezzo stracciato

Crediti: BlitzWolf

Quando si parla di brand votati alla qualità e alla convenienza, è impossibile non citare BlitzWolf. L’azienda ha realizzato un ecosistema di prodotti accessibili, tra dispositivi audio, accessori per la casa e non solo. Nel suo portfolio troviamo anche le BlitzWolf BW-HP6: si tratta di cuffie con connettività Bluetooth 5.2 e indossabilità over-ear, dotate di cancellazione del rumore ANC fino a -22dB. Presente all’appello una batteria da 500 mAh, per un’autonomia fino a 72 ore (senza ANC, attivandolo si scende a circa 42 ore). La ricarica avviene tramite porta Type-C, non mancano driver dinamici da 40 mm, la modalità a bassa latenza ed un corpo pieghevole.

Crediti: BlitzWolf

Le cuffie Bluetooth BlitzWolf BW-HP6 scendono a 20€ su Banggood, con tanto di spedizione quasi gratis (solo 0,11€); si tratta di un’offerta lampo limitata ad un numero preciso di unità, quindi se sei interessato affrettati prima che il prezzo finale salga! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le