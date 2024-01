L’auto torna a splendere con questo pulitore elettrico senza fili: oggi a meno di 30€

La pulizia della carrozzeria dell’auto non è sicuramente tra le operazioni fai-da-te più semplici, ma grazie allo strumento che vi presentiamo oggi diventerà tutto estremamente più facile. Il pulitore elettrico senza fili di Cafago, infatti, è in grado di sfruttare una grande potenza e pressione dell’acqua per eliminare lo sporco in un batter d’occhio. Il prezzo? Addirittura meno di 30€!

Potenza da 300W e 60 Bar per una pulizia efficiente: ecco il pulitore elettrico a soli 27€

Crediti: Cafago

Questo pulitore elettrico senza fili è realizzato in plastica PA66 e rame ed è alimentato da una batteria rimovibile e ricaricabile da 8000 mAh che garantisce un’ottima autonomia. Il dispositivo è davvero molto potente grazie ad un motore da 300W in grado di generare una velocità di 2000 RPM ed una pressione di 60 Bar, erogando un massimo di 10 litri d’acqua al minuto ad una distanza di 10 metri.

Il design offre un’impugnatura particolarmente maneggevole con grilletto, mentre il tubo posto nell’immediata prossimità può essere collegato facilmente ad un secchio d’acqua per assorbire i liquidi e spruzzarli a tutta potenza per una pulizia estremamente efficace. Il dispositivo è perfetto per pulire la carrozzeria dell’auto, innaffiare il giardino e per ogni operazione di pulizia quotidiana, grazie ai cinque diversi ugelli inclusi in confezione.

Il pulitore elettrico senza fili è disponibile oggi al prezzo di 27.44€ invece di 59.99€ grazie all’offerta lampo di Cafago che lo sconta del 55%. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store ed è totalmente gratuita.

