ASUS ROG NUC ufficiale: è il mini PC da gaming con Intel Ultra 9 e RTX 4070

Il settore dei mini PC negli ultimi mesi ha visto un vero e proprio boom con dispositivi sempre più potenti e adatti ad ogni tipo di utilizzo. Anche ASUS ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura e al CES 2024 di Las Vegas ha presentato il suo primo mini PC da gaming della serie ROG. Il dispositivo prende il nome di ASUS ROG NUC ed offre prestazioni mai viste prima d’ora per un computer dalle dimensioni così ridotte.

Una potenza enorme in un form factor ridotto: ecco il nuovo ASUS ROG NUC

Crediti: ROG

ASUS ROG NUC è uno mini PC con chassis da 2.5 litri, un design che ricorda molto quello dei set-top-box che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni e che può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale. Questo dispositivo, però, è in grado di sprigionare una potenza mai vista prima per il settore dei mini PC: ROG NUC infatti può essere configurato con processore Intel Core Ultra 5 oppure Ultra 9, affiancando a questa nuova generazione di CPU le GPU RTX 4060 oppure RTX 4070 di NVIDIA.

Questo mini PC, proprio come i defunti NUC di Intel, può essere configurato liberamente per quanto riguarda le memorie: sarà infatti possibile installare SSD per l’archiviazione e memorie Dual Channel DDR5 da 5600 MHz per quanto riguarda la RAM. La connettività, invece, sembra essere delle migliori in circolazione: Ethernet da 2.5 Gigabit, Intel Killer Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Come ogni dispositivo ROG che si rispetti, anche in questo caso troviamo l’illuminazione RGB sincronizzata agli altri dispositivi della casa taiwanese grazie al sistema ASUS AURA. Questo mini PC, quindi, si propone come una vera e propria powerhouse da gaming per il salotto oppure per gli ambienti più piccoli che non possono ospitare dei full o mid tower.

Purtroppo al momento ASUS non ha ancora annunciato la data di lancio del nuovo ROG NUC, mentre anche i prezzi per le varie configurazioni restano avvolte nel mistero.

