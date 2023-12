Xiaomi lancia Mijia Electric Kettle P1 Light Edition: il bollitore elettrico silenzioso

Xiaomi ha svelato in questi giorni il nuovo Mijia Electric Kettle P1 Light Edition con display digitale che monitora in tempo reale la temperatura. Questo nuovo bollitore elettrico offre un design estremamente minimalista, che non si discosta troppo dai predecessori. I prodotti della stessa linea della compagnia cinese sono perfetti per le attività quotidiane, che vengono facilitate in maniera semplice ed efficace.

Mijia Electric Kettle P1 Light Edition: tutti i dettagli sul nuovo prodotto Xiaomi

Crediti: GizmoChina

Non mancano i progressi da parte di Xiaomi, che ci dona un bollitore elettrico dalle molteplici funzionalità: Mijia Electric Kettle P1 Light Edition non solo monitora internamente la temperatura in quattro fasi, mostrandola sul display digitale anteriore, ma è in grado anche di ridurre il rumore al bollire dei liquidi. Quando ciò accade la percezione del rumore sfiora i 47dB, grazie alla sua struttura che regola il volume e lo ovatta per un suono praticamente minimo, che non reca alcun fastidio.

La temperatura comprende varie preimpostazioni: 45°, 60°, 70° e 85°, personalizzabili in base alle proprie preferenze. Il nuovo prodotto di Xiaomi è protetto dallo spegnimento e dal surriscaldamento, offrendo allo stesso tempo una potenza massima di 1800kW. L’apertura del coperchio, che si divide in due strati, risolve il problema del rilascio del vapore, mentre il serbatoio interno, realizzato in acciaio inossidabile 304, ha una capacità d’acqua di 1,5 litri.

In base alla qualità dell’acqua il prodotto fornisce diverse modalità: se è acqua di rubinetto, il bollitore scalda l’acqua fino a ebollizione; se è acqua purificata, esso manterrà la temperatura bassa in virtù del risparmio energetico. Si tratterebbe di un prodotto eccellente per tutte le sue capacità, in grado di offrire anche un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente e la riduzione degli sprechi di energia.

Attualmente, Mijia Electric Kettle P1 Light Edition è disponibile in crowdfunding su Xiaomi Youpin a un prezzo di €23,25 (179 Yuan). Tuttavia, non sono presenti notizie in merito al suo possibile lancio globale, di conseguenza non è ancora disponibile in occidente.

