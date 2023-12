GEEKOM Mini IT12: processore Intel i5 con 16/512 GB ad un prezzo da favola

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo potuto osservare i mini PC diventare sempre più potenti, fino a diventare delle vere e proprie macchine da lavoro che non temono il confronto con i computer più grandi. GEEKOM, uno dei principali produttori di questa tipologia di dispositivi, oggi propone un ottimo sconto sul modello Mini IT12 con il suo processore Intel può affrontare agilmente i task di studio e lavoro.

GEEKOM Mini IT12 è il PC perfetto per lavoro e studio: oggi in sconto con coupon

Crediti: GEEKOM

GEEKOM Mini IT12 è un mini PC dal design estremamente compatto dotato di processore Intel Core i5-12450H di dodicesima generazione, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (3200MT/s) in configurazione dual-channel e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria M.2 SSD che offre una velocità di lettura/scrittura pari a 4400 MB/s. La scheda grafica Intel Iris Xe integrata riesce a gestire la risoluzione fino a 8K con la possibilità di utilizzare più display contemporaneamente.

Per quanto riguarda la connettività, invece, questo mini PC mette a disposizione una scheda Wi-Fi 6E, una porta Ethernet da 2.5 Gigabit e Bluetooth 5.2 per collegare facilmente le periferiche wireless. Il modello Mini IT12 fornisce anche una buona dotazione di porte I/O: abbiamo infatti a disposizione 2 ingressi USB 3.2 Gen 2 (Tipo A), due porte USB-C 4, jack per le cuffie da 3.5 mm ed una doppia uscita HDMI 2.0.

GEEKOM Mini IT12 con Intel i5 è disponibile su Amazon al prezzo di 369€ grazie alla combinazione del coupon che trovate qui sotto e quello disponibile direttamente nella pagina del prodotto. Il mini PC è disponibile anche sul sito ufficiale al prezzo di 399€ sfruttando il codice sconto nel box sottostante con spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei del brand.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

