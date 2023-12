L’aspirapolvere ciclonico Proscenic P11 è imperdibile a questo prezzo: solo 99€!

I prodotti per la casa sono diventati qualcosa di davvero intelligente ed efficace. Ma ci sono articoli che si distinguono per qualità e convenienza come l’aspirapolvere ciclonico Proscenic P11, in offerta con codice sconto ad un prezzo top e spedizione dall’Europa.

Codice sconto Proscenic P11: come risparmiare sull’aspirapolvere ciclonico senza fili

Il design del 2-in-1 P11 è molto simile a quello dei competitor della sua categoria, ma il colore metallico gli dona una struttura moderna e sicuramente originale. Quelle che sono davvero interessanti però sono le caratteristiche, partendo dalla potenza di 450W, che con la batteria da 2500 mAh permette di avere un’autonomia totale fino ai 56 minuti. La potenza di aspirazione è variabile in base alla modalità e va dagli 8500 Pa ai 25.000 Pa, con un’aspirazione da 130.000 rpm. Presente sulla base un display touch per controllare l’attività e l’autonomia dell’aspirapolvere. Insomma, non manca proprio nulla a quello che è davvero un ottimo alleato per la pulizia di casa. E se volete saperne di più, vi lasciamo anche la nostra recensione.

Trovi l’aspirapolvere ciclonico Proscenic P11 in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo super, che diventa ancora più vantaggioso grazie alla comoda spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

