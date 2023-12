Recensione BMAX B8 PRO: l’asticella dei Mini-PC è sempre più alta

Sono passate pochissime settimane da quando ho avuto modo di provare il BMAX B7 Power, mini PC cinese dall’altissimo potenziale con una scheda tecnica di tutto rispetto, ma soprattutto con un prezzo molto attraente che lo rende potenzialmente un acquisto da tenere in considerazione qualora foste alla ricerca di un mini PC.

Ad ogni modo sappiamo benissimo che la tecnologia corre velocissimo e che non c’è tempo di fare un acquisto, che quest’ultimo già potrebbe essere invecchiato prima del tempo: non è questo il caso, ovviamente, ma BMAX ha già immesso sul mercato il B8 PRO, un dispositivo appartenente ad una fascia più alta dedicato ad una categoria sicuramente più esigente.

Recensione BMAX B8 PRO

Contenuto della confezione

In confronto a molti altri mini-PC che abbiamo esaminato in precedenza, la dotazione inclusa nella confezione del BMAX B8 Pro non si mostra particolarmente ricca. All’interno del pacchetto di vendita, si trova:

Mini PC

Alimentatore elettrico 220V

Cavo HDMI

Un supporto e quattro viti per fissare il mini-PC dietro l’attacco VESA del monitor, se necessario.

Design e materiali

Non mi dilungherò troppo nella descrizione estetica di questo computer di BMAX, dal momento che è identico in tutto e per tutto al modello più economico recensito alcune settimane fa. Dal punto di vista del design, il BMAX B8 PRO si presenta come un mini PC compatto e discreto, in linea con gli standard della categoria. La sua struttura è prevalentemente realizzata in plastica dai toni grigio scuro o nero, cromia che conferisce al prodotto una sensazione di solidità ed un design apparentemente premium.

È tuttavia fondamentale notare che, in caso di tentativi di piegarlo e fletterlo in modo eccessivo, possono verificarsi leggeri scricchiolii attribuibili alla natura plastica del materiale. Nonostante ciò, il B8 Pro spicca come uno dei mini PC più leggeri sul mercato, soli 370 grammi, caratteristica che lo rende estremamente portatile e quasi tascabile in alcuni casi.

La parte superiore del B8 PRO, come il B7 Power, presenta un motivo stampato che crea effetti visivi interessanti a seconda dell’angolazione in cui lo si osserva, un dettaglio estetico che aggiunge carattere al mini PC. Inoltre, il dispositivo è dotato di fori per l’installazione di una staffa VESA nella parte inferiore, permettendo un montaggio agevole sul retro di un monitor, cosi da tenere la scrivania completamente sgombra.

Per quanto riguarda le porte e la connettività, il B8 PRO offre diverse opzioni. Sul retro del dispositivo sono presenti due porte USB-A per collegare mouse e tastiera, due porte HDMI 2.0 per connettere fino a due monitor, una porta LAN Gigabit e il connettore di alimentazione. Sul lato anteriore, sono disponibili ulteriori porte per collegare dispositivi USB esterni o cuffie, oltre a una porta USB-C che supporta la funzionalità di Power Delivery. Il B8 PRO di BMAX, inoltre, cosi come i modelli più economici, supporta anche lui fino a 3 monitor con risoluzione 4K 60Hz grazie alla porta USB-C presente, anche se è importante sottolineare, tuttavia, che purtroppo non supporta la tecnologia Thunderbolt.

Hardware e prestazioni

Rispetto al BMAX B7 Power analizzato nelle scorse settimane, qui il livello si alza ulteriormente anche se restano alcuni limiti dettati dalla natura in sè del prodotto, ma ve lo spiego tra un po’. Questo mini PC è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1255U Alder Lake di dodicesima generazione, affiancato da ben 24 GB di RAM DDR5 a 5200MHz e un’unità SSD NVMe da 1 TB. La CPU installata può contare su 10 core e 12 Threads ed un clock massimo pari a 4.70Ghz in modalità Turbo: non è tra l’ultimo lanciato sul mercato, ma è già un traguardo per questa categoria di prodotti trovare a bordo un processore della scorsa generazione (al momento, infatti, siamo alla tredicesima). Se, dunque, sul B7 Power ero stato molto critico su questo aspetto, questa volta sarò sicuramente più dolce, o almeno ci proverò in parte.

Partiamo dall’inizio: nei nostri test, il BMAX B8 PRO si è dimostrato più che efficiente per le attività quotidiane, come la navigazione web, la gestione delle e-mail, la riproduzione di contenuti multimediali, l’elaborazione di Power Point con immagini in alta risoluzione e via discorrendo. Tutte mansioni da ufficio, starete pensando: l’ennesimo Mini-PC adatto solo per l’ufficio? No. Con mia grande sorpresa sono riuscito a gestire una timeline piuttosto basilare di una delle mie recensioni su Premiere PRO, registrata in FullHD a 10bit, colorata e montata su tre livelli video e due audio, senza grosse difficoltà. Naturalmente la differenza in fase di esportazione si vede nei tempi: resta il fatto che questo è un mini-pc con a bordo una grafica integrata IRIS Xe di Intel, ma sapere di poterci fare dei task come l’elaborazione video basilare, sono certo che renderà più appetibile l’acquisto per molti.

Ad ogni modo non aspettatevi miracoli: qui il TDP massimo registrabile è pari a circa 55W, l’assenza di un raffreddamento attivo si farà sentire motivo per cui se la ragione primaria per cui acquistereste questo dispositivo è legata al montaggio dei video, vi consiglio di pensare ad un altra categoria di prodotto, ma soprattutto vi consiglio di mettere (pesantemente) le mani al portafoglio. Il BMAX B8 Pro è un mini computer affidabile in toto, ma non è la soluzione ideale per questo di cui vi ho appena parlato.

La differenza, in tutto ciò, la fanno anche le memorie RAM installate: le nuove DDR5 a 5200 MHz nei benchmark fanno salire notevolmente i punteggi rispetto alle classiche DDR4 a 3600MHz viste negli scorsi modelli. Non male, davvero.

Un aspetto positivo è la facilità di manutenzione del dispositivo. La rimozione di quattro viti a croce consente di sollevare facilmente il fondo del mini PC, aprendo a tutti la possibilità di eventuali upgrade all’hardware in futuro, qualora si rendesse necessario. Il BMAX B8 Pro offre, infine, diverse opzioni di connettività, tra cui la connessione LAN Gigabit e il supporto WiFi. La scheda WiFi integrata, basata su un chip Realtek, supporta la connettività WiFi 6 sulla banda dei 5 GHz. Per quanto riguarda il software, il mini PC è fornito con l’ultima versione del sistema operativo Microsoft, Windows 11, disponibile in italiano e privo di bloatware che potrebbero compromettere l’esperienza d’uso. La procedura guidata di Windows accompagna senza intoppi la prima installazione del dispositivo, rendendolo accessibile anche per i neofiti del settore.

Prezzo e considerazioni



In sintesi, il BMAX B8 PRO si presenta come una soluzione funzionale nel panorama dei mini PC, offrendo un ottimo equilibrio tra costo e prestazioni per le attività non solo di base come quelle previste nel più classico degli uffici, ma anche alcune più elaborate per un target lievemente diverso dal solito. Attualmente il prezzo si aggira intorno ai 400 euro, ma tramite il link qui in basso sicuramente riuscirete ad ottenere un’offerta migliore.

Le specifiche hardware, nonostante tutto, sono sufficienti per le operazioni quotidiane come la navigazione web e la gestione delle e-mail, ma anche il fotoritocco, il gaming senza pretese e soprattuto l’editing video in FullHD, senza troppi effetti o dettagli. Rimane lo stesso lato negativo del modello precedente: l’assenza di uno slot per schede SD, che personalmente reputo sempre utile, è una mancanza che si fa sentire. Nulla di grave, certamente, ma per 400 euro sicuramente lo avrei desiderato.

