Nothing Phone 2a nella prima immagine dal vivo: come cambierà il look

Ultimamente sono emersi dei dettagli sul prossimo smartphone della casa di Carl Pei e non si tratta di un nuovo flagship. Le indiscrezioni puntano in direzione di un modello più economico, chiamato Nothing Phone 2a: ecco come potrebbe essere il design secondo un’immagine dal vivo trapelata in rete nelle scorse ore.

Nothing Phone 2a: eccolo dal vivo in uno scatto rubato, insieme ad alcuni dettagli sulle specifiche

Crediti: @heyitsyogesh (X)

L’ingresso di Nothing in una fascia più economica non dovrebbe deludere sul fattore estetico: secondo i leak avremo una cover posteriore in stile Phone 1 e 2, quindi con una scocca semi-trasparente ed una serie di luci LED (l’interfaccia Glyph). Quindi pare che l’azienda non cambierà il suo linguaggio estetico, almeno secondo le indiscrezioni. La prima immagine dal vivo di Nothing Phone 2a, purtroppo, continua a celare il design “confermando” solo alcuni elementi. Frontalmente ci sarà un punch hole centrale mentre la cover posteriore ospita una dual camera posizionata al centro della scocca e con orientamento orizzontale.

Crediti: @evowizz (X)

Insomma, si tratta del look anticipato in precedenza da vari insider (ma stavolta immortalato dal vivo). Comunque si tratterebbe di un’unità di test (un prototipo) quindi in design finale potrebbe subire delle variazioni. Intanto spuntano anche dei dettagli tecnici: Nothing Phone 2a dovrebbe montare uno schermo OLED da 6,7” a 120 Hz ed essere mosso dal Dimensity 7200 di MediaTek, accompagnato da 8/128 GB di memorie. Si vocifera di due fotocamera principali da 50 MP ed un obiettivo selfie da 16 MP; lato software non mancherà Android 14 (con Nothing OS 2.5). Mancano ancora i dettagli sulla batteria mentre per il prezzo viene anticipata una cifra intorno ai 400$. Infine il debutto: il lancio dovrebbe avvenire il 27 febbraio 2024, in occasione della presenza di Nothing al MWC 2024 (già confermata).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le