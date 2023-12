Tira aria di OnePlus Ace 3: nuovo top in vista, ecco le specifiche

Aggiornamento 06/12: nuovi dettagli sulla scheda tecnica, fra teaser e rumor, li trovate nell’articolo.

Nonostante l’azienda abbia ridotto il numero dei suoi top di gamma (quest’anno c’è nuovamente solo OnePlus 12 senza versione Pro), in Cina ha debuttato anche OnePlus Ace 2 Pro. Nonostante l’intenzione di proporre un solo modello di fascia alta all’anno sul mercato occidentale, nel corso dei prossimi mesi si vocifera che assisteremo al lancio di OnePlus Ace 3, altro modello dalle specifiche al top.

OnePlus Ace 3: spuntano nuove informazioni sulla scheda tecnica

Crediti: OnePlus

Le indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie Ace arrivano ancora una volta da Digital Chat Station. I dettagli sembrano coincidere con quelli di un altro dispositivo che “conosciamo”: si tratta di OnePlus 12R, smartphone che è stato già protagonista di un corposo leak. Come da tradizione (11R e Ace 2 sono lo stesso telefono), il dispositivo dovrebbe debuttare in Cina per la gamma Ace, presumibilmente con il nome di OnePlus Ace 3.

Cosa possiamo aspettarci? Secondo le indiscrezioni, avremo uno schermo BOE X1 OLED con bordi curvi e punch-hole centrale per la selfie camera, una soluzione da 6,78″ 1.5K con DC Dimming, PWM Dimming e refresh rate elevati e ben 4.000 nits di luminosità (come OP12).

Il cuore del terminale sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 100W. Non viene specificato, ma è probabile che avremo fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0. Per il comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP (OV8D10) e un teleobiettivo da 32 MP (IMX709) con zoom ottico 2X.

Per il lancio, si vocifera che OnePlus Ace 3 dovrebbe esordire prima del Capodanno Cinese, che si terrà il prossimo febbraio 2024.

