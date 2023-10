Nokia XR21 Limited Edition: si torna a produrre smartphone in Europa

Si chiama Nokia XR21 Limited Edition, e questa volta è un'edizione limitata non perché abbia specifiche più avanzate, materiali più pregiati o qualche collaborazione con la cultura pop. Come forse vi ricorderete, in occasione della fiera catalana del MWC 2023 di Barcellona arrivò l'annuncio della volontà da partire di Nokia e HMD Global di tornare a produrre smartphone 5G in Europa.

Nokia XR21 è il primo smartphone 5G prodotto in Europa da HMD Global

A tutti gli effetti, Nokia XR21 è il primo smartphone di un grande produttore tecnologico del mercato a essere fabbricato nel continente europeo. Più precisamente negli impianti in Ungheria, dopo anni di stra-dominio da parte delle fabbriche asiatiche, principalmente in Cina e Sud Corea ma anche Taiwan, Vietnam, Malesia e Thailandia.

Tuttavia, frenate gli entusiasmi, perché lo smartphone è pensato perlopiù per il mercato aziendale: costa 699€ a fronte di specifiche da fascia media, fra cui uno schermo LCD da 6,49″ Full HD+ a 120 Hz, un chipset Snapdragon 695, doppia fotocamera da 64+8 MP e batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 33W. Oltre ad avere certificazione militare IP69K, lo smartphone vanta un telaio in alluminio riciclato al 100%. La variante Limited Edition sarà prodotta in 30 unità numerate e caratterizzata dalla colorazione Frosted Platinum, mentre la più comune variante European Edition in colore Black avrà un prezzo di 649€.

Jean-Francois Baril, presidente e CEO di HMD Global, afferma che l'azienda è “impegnata a investire in sicurezza, tecnologia e processi produttivi che rendano i nostri dispositivi più sicuri e più duraturi“. A partire dal 2019, HMD conserva soltanto nei server finlandesi i dati di consumatori e aziende raccolti tramite smartphone, con l'obiettivo di riservare software personalizzato e funzionalità di sicurezza ai propri clienti.

L'accordo decennale siglato nel 2016 consentirà a HMD Global di produrre smartphone a marchio Nokia ancora per 3 anni, dopodiché sarà interessante capire cosa accadrà. Per non farsi trovare impreparata, HMD Global ha già calcolato di perdere l'accordo, annunciando di star preparando il lancio di smartphone col suo brand.

