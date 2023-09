Non solo Nokia: HMD Global lancerà il proprio brand di smartphone

Nonostante in cima alle classifiche di vendita ci siano sempre i soliti nomi, i telefoni Nokia continuano a vendere e il nome di questo storico marchio continua ad attirare utenti. Tuttavia si preannuncia una grande e curiosa novità all'orizzonte: HMD Global ha annunciato che lancerà il proprio brand di smartphone, che andrà ad affiancare ed ampliare il suo portfolio (che conta, ovviamente i modelli Nokia).

HMD Global annuncia il suo marchio di smartphone: è la compagnia dietro i telefoni Nokia

Crediti: Nokia

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, HMD Global è la compagnia finlandese dietro Nokia: negli ultimi 6 anno ha rilanciato l'iconico marchio e ha presentato una sfilza di dispositivi (tra entry level, medio gamma e modelli di punta) ma a quanto pare i tempi sono maturi per una novità importante. Jean-Francois Baril (co-fondatore, Presidente e CEO di HMD Global) ha confermato il debutto di una nuova linea di smartphone. Questi saranno sotto il brand HMD e si affiancheranno ai telefoni Nokia; inoltre il dirigente anticipa che ci saranno collaborazioni con “nuovi partner entusiasmanti”, ma non è sceso nel dettaglio.

Tramite un lungo post pubblicato su LinkedIn, ha sottolineato come HMD Global sia il produttore di smartphone 5G in più rapida crescita anno dopo anno: l'azienda sarebbe ormai pronta ad entrare nel mercato in modo indipendente. Stando alle parole del CEO, il nuovo marchio offrirà dispositivi di alta qualità e dal prezzo conveniente. Al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità.

