Sharp Aquos sense8 ufficiale: leggerissimo, ma con ambizioni da rugged phone

Dopo gli ultimi top di gamma della serie R8s, il produttore asiatico ha lanciato un nuovo dispositivo destinato alla fascia media. Sharp Aquos sense8 è dotato di specifiche tecniche interessanti, buone caratteristiche, un look originale ed un prezzo abbordabile: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultima novità del brand.

In termini di design, Sharp Aquos sense8 seguire gli stilemi classici del brand asiatico: la scocca ospita un modulo fotografico principale posizionato al centro, accompagnato dal resto dei sensori. Frontalmente abbiamo uno schermo con notch a goccia, che potrebbe trarre in inganno e far pensare ad un budget phone. Nonostante questo dettaglio anacronistico, il dispositivo presenta molteplici caratteristiche interessanti.

Per prima cosa il corpo ha un peso complessivo di soli 159 grammi, dettaglio che lo rende uno dei terminali più leggeri sul mercato; inoltre si tratta di un modello impermeabile e resistente agli urti, con certificazioni IPX5, IP68, IP6X e MIL-STD-810H. Quest'ultima indica che il telefono ha resistito a test di grado miliare, alla prese con condizioni estreme, ed è solitamente riservata agli smartphone rugged. Sharp Aquos sense8 monta uno schermo OLED IGZO da 6,1″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco da 180 Hz. Non manca un lettore d'impronte digitali laterale.

A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 6 Gen 1, accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2. La batteria è un'unità da ben 5.000 mAh, un altro dettaglio impressionante se si tiene contro del peso. Il comparto fotografico comprendere una dual camera da 50 + 8 MP con un sensore principale dotato di OIS, apertura f/1.9, dimensioni di 1/1,55″ e pixel da 2 μm, ed un obiettivo ultra-wide con FOV 120°. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 8 MP. Non mancano l'NFC, un ingresso mini jack per le cuffie e la possibilità di espandere la memoria tramite micro SD.

Il nuovo Sharp Aquos sense8 è stato lanciato in Giappone al prezzo di circa 406€ al cambio attuale, ossia 63.800 yen.

